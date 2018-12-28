İmamoğlu törenle açıkladı: İstanbul için beş hedef

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİmamoğlu törenle açıkladı: İstanbul için beş hedef
GeriGündem İmamoğlu törenle açıkladı: İstanbul için beş hedef
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Özgür ALTUNCU - İSTANBUL
28.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

İmamoğlu törenle açıkladı: İstanbul için beş hedef

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İmamoğlu törenle açıkladı: İstanbul için beş hedef

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul için beş hedefini şöyle sıraladı: “Ulaşım ve trafik sorununu çözmek. Yoksullukla mücadele etmek ve pahalı yaşamı ucuzlatmak. Çevre, imar ve deprem sorunlarını çözmek. İşsizlik sorununu çözmek, İstanbul’u çekim merkezine dönüştürmek. Yaşam kalitesini yükseltmek, kültür, sanat ve spor faaliyetlerini tüm İstanbul’a yaymak.” İmamoğlu, Haliç Kongre Merkezi’nde aday tanıtım toplantısında şunları söyledi:

UMUTSUZLUĞU BIRAKIN

“İSTANBUL Avrupa’daki pek çok ülkeden büyük. Bu yüzden İstanbul, Ankara’dan yönetilemez, yönetilemiyor. İstanbul, iradesi bağlı yöneticiler tarafından yönetilemez, yönetilemiyor. İstanbul eski model yöneticiler tarafından yönetilemez, yönetilemiyor. İstanbul günübirlik yönetilemez, yönetilemiyor. Bu şehir ancak, genç, dinamik, yeni nesil bir yönetici tarafından yönetilebilir. Sandık başına gitmekten vazgeçmiş, ‘Ne yapsam olmuyor’ diyenler varmış, umutsuzluğa kapılmış tüm hemşerilerime sesleniyorum. Yok öyle şey! Bu umutsuzluğu içinizden atın. Görecekseniz birlikte çalışacağız ve birlikte kazanacağız. İddiamı yüreklice ortaya koyuyorsam, bunun nedeni etrafımda kendiliğinden oluşan ve her geçen gün çığ gibi büyümekte olan İstanbul İttifakıdır. Bu ittifakın içinde her siyasi görüşten insan var.

İmamoğlu törenle açıkladı: İstanbul için beş hedef

Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen aday tanıtım toplantısında Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile birlikte sahneye çıkarak, ‘İstanbul yolunda büyük buluşma’ yazısının önünde salondakileri selamladı.

HEDEFLERİMİ HERKES BİLSİN

Planlarım, projelerim, vaatlerim neler? 5 büyük somut hedefim var, herkes bilsin.

1- İstanbul’un ulaşım ve trafik sorununu çözmek.

2- İstanbul’daki kent yoksulluğu ile mücadele etmek ve pahalı yaşamı ucuzlatmak.

3- İstanbul’da doğru kentsel planlama ile çevre, imar ve deprem sorunlarını çözmek.

4- İstanbul’un işsizlik sorununu çözmek, yeni ekonomi ve yaratıcı endüstriler için İstanbul’u bir çekim merkezine dönüştürmek.

5- İstanbul’un yaşam kalitesini yükseltmek, kültür, sanat ve spor faaliyetlerini, genel başkanımın dediği gibi, sadece 14 ilçeye değil tüm İstanbul’a yaymak.

KENTE ÖZEN, İNSANA SAYGI

Peki bunları nasıl yapacağım? 5 temel yönetim anlayışıyla,

Her şeyden önce bir ‘kent anayasası’yla

Toplumsal uzlaşmayla yazacağımız yeni bir mutabakat belgesiyle

Kente özen ve insana saygıyla

Demokratik katılım ve ortak akılla

Sürdürülebilirlik ve inovasyonla

Yaşam kalitesi önceliğiyle.

ASGARİ ÜCRETİ 2 BİN 200 TL YAPACAĞIZ

İki konuda söz vermek istiyorum. İBB’de çalışan tüm emekçi kardeşime sesleniyorum. Hiç kimsenin işine ve emeğine dokunmayacağız. İkincisi, sayın Genel Başkanım talimat verdiniz, CHP’li belediyelerde ‘asgari ücret 2 bin 200 TL olacak’ dediniz. Bunu göreve geldiğimiz ilk gün yapacağız, söz veriyorum. 3 aylık kayıplarının da sözünü veriyorum. Kimseyi ayırmayan, herkesin sesine kulak veren, ortak akılla herkesin ortak menfaatine çözümler üreten ve kesinlikle sizlere değer veren, emanetinize ve kaynaklarınıza sahip çıkan, israfa son veren bir yönetim inşa edeceğiz. Allah yardımcımız olsun. Bu şehirde ortak yaşamı yeniden hayata geçirmeye sözüm var. Seçen kadar seçmeyenin de yönettiği bir İstanbul için sözüm var. Çok ama çok çalışacağız. Kazanacağız ve hep birlikte, büyük İstanbullular, yol arkadaşlarım, kadınlar, gençler hep birlikte tarih yazacağız.”

İmamoğlu törenle açıkladı: İstanbul için beş hedef

SALON DOLDU İZDİHAM YAŞANDI

TOPLANTIDA Ekrem İmamoğlu’nun hayatının anlatıldığı kısa bir belgesel gösterildi. Trabzon’da geçen çocukluk ve gençlik yıllarından söz edilen belgeselde İmamoğlu için “12 yaşında hep daha fazlasını öğrenmeye çalışıyordu. Ders kitaplarında Atatürk devrimlerini okurken de yazları gittiği Kuran kurslarında da...” ifadesi yer aldı.

Belgeselde İmamoğlu’nun Trabzon Lisesi futbol takımının kalesini koruduğu üniversite yıllarında da kalecilik yaptığından söz edildi.

İmamoğlu’nun konuşması sırasında babası Hasan İmamoğlu ile annesi Hava İmamoğlu duygulandı.

Kongre Merkezi’nin girişi ve salona ‘İmamoğlu varsa çözüm var’ sloganının yer aldığı posterler asıldı.

Toplantıya katılanların büyük bir bölümü CHP’li belediyelerin tesis ettiği otobüslerle kongre merkezine geldi. İki katlı büyük salon tamamen doldu. Zaman zaman izdiham yaşandı.

CHP’nin eski ve yeni parti yöneticileriyle, eski İBB Başkanı Nurettin Sözen, ‘Adalet Yürüyüşü’nde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte Ankara’dan İstanbul’a yürüyen tutuklu askeri okul öğrencisinin babası Rizeli Veysel Kılıç, eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan gibi isimler de protokolde yer aldı.

KILIÇDAROĞLU: 5 YILDA TARİH YAZACAK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tanıtım toplantısında “Sayın Ekrem İmamoğlu'nun 5 yıl içinde İstanbul'da bir tarih yazacağına yürekten inanıyorum. Bütün İstanbullu işte yıllardır aradığım ama bulamadığım belediye başkanı diyecek” dedi.
İstanbul’un sıradan bir kent olmadığını, onu yönetmek için deneyim, bilgi ve birikim gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

FATİH’İN BİZE EMANETİ

“Burası Fatih’in bize emanet ettiği bir kenttir. Yönetenlerin ‘biz sana ihanet ettik’ itirafında bulundukları İstanbul korunması gereken bir kenttir. Kadıköy'ü Beşiktaş'ı eleştirirler oralarda oturanlar kaymak tabaka diye. 20-25 yıldır İstanbul'u yönetiyorsun bütün İstanbul'u kaymak tabakası yapsana. İstanbul'u yaşanabilir bir kent haline getirmek İmamoğlu'nun sorumluluğundadır. İki şey istiyorum ben belediye başkanı arkadaşlarımdan. Seçildiğin andan itibaren bütün beldeye hizmet vereceksin, sana oy versin vermesin. Yoksul mahallelere pozitif ayrımcılık görevi olacak. Harcadığınız her kuruşun hesabını millete vereceksiniz. Bunu da Ekrem İmamoğlu veriyor zaten. İmamoğlu'nun 5 yıl içinde İstanbul'da bir tarih yazacağına yürekten inanıyorum.”

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Korkunç cinayet: Banyoda parçalara ayırıp...

Kayıp Türk profesör Kolombiya'da ölü bulundu

Feci kaza! 'Her şeyimiz gitti'

Korkunç olay ağlayan çocukları sayesinde ortaya çıktı