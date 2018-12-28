İmamoğlu törenle açıkladı: İstanbul için beş hedef
CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul için beş hedefini şöyle sıraladı: “Ulaşım ve trafik sorununu çözmek. Yoksullukla mücadele etmek ve pahalı yaşamı ucuzlatmak. Çevre, imar ve deprem sorunlarını çözmek. İşsizlik sorununu çözmek, İstanbul’u çekim merkezine dönüştürmek. Yaşam kalitesini yükseltmek, kültür, sanat ve spor faaliyetlerini tüm İstanbul’a yaymak.” İmamoğlu, Haliç Kongre Merkezi’nde aday tanıtım toplantısında şunları söyledi:
UMUTSUZLUĞU BIRAKIN
“İSTANBUL Avrupa’daki pek çok ülkeden büyük. Bu yüzden İstanbul, Ankara’dan yönetilemez, yönetilemiyor. İstanbul, iradesi bağlı yöneticiler tarafından yönetilemez, yönetilemiyor. İstanbul eski model yöneticiler tarafından yönetilemez, yönetilemiyor. İstanbul günübirlik yönetilemez, yönetilemiyor. Bu şehir ancak, genç, dinamik, yeni nesil bir yönetici tarafından yönetilebilir. Sandık başına gitmekten vazgeçmiş, ‘Ne yapsam olmuyor’ diyenler varmış, umutsuzluğa kapılmış tüm hemşerilerime sesleniyorum. Yok öyle şey! Bu umutsuzluğu içinizden atın. Görecekseniz birlikte çalışacağız ve birlikte kazanacağız. İddiamı yüreklice ortaya koyuyorsam, bunun nedeni etrafımda kendiliğinden oluşan ve her geçen gün çığ gibi büyümekte olan İstanbul İttifakıdır. Bu ittifakın içinde her siyasi görüşten insan var.
Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen aday tanıtım toplantısında Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile birlikte sahneye çıkarak, ‘İstanbul yolunda büyük buluşma’ yazısının önünde salondakileri selamladı.
HEDEFLERİMİ HERKES BİLSİN
Planlarım, projelerim, vaatlerim neler? 5 büyük somut hedefim var, herkes bilsin.
1- İstanbul’un ulaşım ve trafik sorununu çözmek.
2- İstanbul’daki kent yoksulluğu ile mücadele etmek ve pahalı yaşamı ucuzlatmak.
3- İstanbul’da doğru kentsel planlama ile çevre, imar ve deprem sorunlarını çözmek.
4- İstanbul’un işsizlik sorununu çözmek, yeni ekonomi ve yaratıcı endüstriler için İstanbul’u bir çekim merkezine dönüştürmek.
5- İstanbul’un yaşam kalitesini yükseltmek, kültür, sanat ve spor faaliyetlerini, genel başkanımın dediği gibi, sadece 14 ilçeye değil tüm İstanbul’a yaymak.
KENTE ÖZEN, İNSANA SAYGI
Peki bunları nasıl yapacağım? 5 temel yönetim anlayışıyla,
Her şeyden önce bir ‘kent anayasası’yla
Toplumsal uzlaşmayla yazacağımız yeni bir mutabakat belgesiyle
Kente özen ve insana saygıyla
Demokratik katılım ve ortak akılla
Sürdürülebilirlik ve inovasyonla
Yaşam kalitesi önceliğiyle.
ASGARİ ÜCRETİ 2 BİN 200 TL YAPACAĞIZ
İki konuda söz vermek istiyorum. İBB’de çalışan tüm emekçi kardeşime sesleniyorum. Hiç kimsenin işine ve emeğine dokunmayacağız. İkincisi, sayın Genel Başkanım talimat verdiniz, CHP’li belediyelerde ‘asgari ücret 2 bin 200 TL olacak’ dediniz. Bunu göreve geldiğimiz ilk gün yapacağız, söz veriyorum. 3 aylık kayıplarının da sözünü veriyorum. Kimseyi ayırmayan, herkesin sesine kulak veren, ortak akılla herkesin ortak menfaatine çözümler üreten ve kesinlikle sizlere değer veren, emanetinize ve kaynaklarınıza sahip çıkan, israfa son veren bir yönetim inşa edeceğiz. Allah yardımcımız olsun. Bu şehirde ortak yaşamı yeniden hayata geçirmeye sözüm var. Seçen kadar seçmeyenin de yönettiği bir İstanbul için sözüm var. Çok ama çok çalışacağız. Kazanacağız ve hep birlikte, büyük İstanbullular, yol arkadaşlarım, kadınlar, gençler hep birlikte tarih yazacağız.”
SALON DOLDU İZDİHAM YAŞANDI
TOPLANTIDA Ekrem İmamoğlu’nun hayatının anlatıldığı kısa bir belgesel gösterildi. Trabzon’da geçen çocukluk ve gençlik yıllarından söz edilen belgeselde İmamoğlu için “12 yaşında hep daha fazlasını öğrenmeye çalışıyordu. Ders kitaplarında Atatürk devrimlerini okurken de yazları gittiği Kuran kurslarında da...” ifadesi yer aldı.
Belgeselde İmamoğlu’nun Trabzon Lisesi futbol takımının kalesini koruduğu üniversite yıllarında da kalecilik yaptığından söz edildi.
İmamoğlu’nun konuşması sırasında babası Hasan İmamoğlu ile annesi Hava İmamoğlu duygulandı.
Kongre Merkezi’nin girişi ve salona ‘İmamoğlu varsa çözüm var’ sloganının yer aldığı posterler asıldı.
Toplantıya katılanların büyük bir bölümü CHP’li belediyelerin tesis ettiği otobüslerle kongre merkezine geldi. İki katlı büyük salon tamamen doldu. Zaman zaman izdiham yaşandı.
CHP’nin eski ve yeni parti yöneticileriyle, eski İBB Başkanı Nurettin Sözen, ‘Adalet Yürüyüşü’nde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte Ankara’dan İstanbul’a yürüyen tutuklu askeri okul öğrencisinin babası Rizeli Veysel Kılıç, eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan gibi isimler de protokolde yer aldı.
KILIÇDAROĞLU: 5 YILDA TARİH YAZACAK
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tanıtım toplantısında “Sayın Ekrem İmamoğlu'nun 5 yıl içinde İstanbul'da bir tarih yazacağına yürekten inanıyorum. Bütün İstanbullu işte yıllardır aradığım ama bulamadığım belediye başkanı diyecek” dedi.
İstanbul’un sıradan bir kent olmadığını, onu yönetmek için deneyim, bilgi ve birikim gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu şunları söyledi:
FATİH’İN BİZE EMANETİ
“Burası Fatih’in bize emanet ettiği bir kenttir. Yönetenlerin ‘biz sana ihanet ettik’ itirafında bulundukları İstanbul korunması gereken bir kenttir. Kadıköy'ü Beşiktaş'ı eleştirirler oralarda oturanlar kaymak tabaka diye. 20-25 yıldır İstanbul'u yönetiyorsun bütün İstanbul'u kaymak tabakası yapsana. İstanbul'u yaşanabilir bir kent haline getirmek İmamoğlu'nun sorumluluğundadır. İki şey istiyorum ben belediye başkanı arkadaşlarımdan. Seçildiğin andan itibaren bütün beldeye hizmet vereceksin, sana oy versin vermesin. Yoksul mahallelere pozitif ayrımcılık görevi olacak. Harcadığınız her kuruşun hesabını millete vereceksiniz. Bunu da Ekrem İmamoğlu veriyor zaten. İmamoğlu'nun 5 yıl içinde İstanbul'da bir tarih yazacağına yürekten inanıyorum.”
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