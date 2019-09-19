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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İSTANBUL, (DHA)
19.09.2019 - 16:53, Son Güncelleme:

İmamoğlu, TEKNOFEST’i ziyaret etti

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İmamoğlu, TEKNOFEST’i ziyaret etti

İSTANBUL  Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen 2’nci İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’ne (TEKNOFEST) katıldı. T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar tarafından karşılanan İmamoğlu,  üzerinde adının yazılı olduğu TEKNOFEST montunu giydi. Gençler ve çocuklarla fotoğraf çektiren İmamoğlu, “İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması” çadırında bazı mucitlerden icatları ile ilgili bilgiler aldı.

İmamoğlu, burada yaptığı açıklamada, “Teknoloji güzel, geleceği görmek güzel. Gençlerin geleceğe koşması güzel. Bu deneyimi yaşamak ve onlarla hissetmek istedim. Zaten gözlerinden okunuyor. Cıvıl cıvıl gençlerimiz var. Onların zihnini ve önünü açıcı her türlü ortama katılmak ve güçlendirmek arzusundayız. Bu deneyimi yaşadığım için de mutluyum. Umut ediyorum, gençlerin hayalleri gerçek olur. Üretken bir gençlik olur. Akılla bilimle var olurlar” dedi 

“İNŞALLAH BU GENÇLERİMİZ ÜLKEMİZİ İLERİYE TAŞIYACAK”

T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ise “Gençlerimizin gözlerindeki ışık, bizim bağımsız geleceğimizin teminatı. İnşallah bu gençlerimiz ülkemizi ileriye taşıyacak. 7’den 70’e milli teknoloji hamlesini, milli ve özgün ürünlerimizi, teknolojileri geliştirecekler. Bu vesileyle teşekkür ediyorum büyükşehir belediyesine. 56 paydaş kurumumuz vardı. Büyükşehir de destek oldu bu organizasyonun gerçekleşmesine” diye konuştu.

YERLİ HAVA ARAÇLARINI İNCELEDİ

Türkiye'nin ilk uçan aracı “Cezeri”yi inceleyen İmamoğlu,  Haluk Bayraktar’dan yerli üretim icatla ilgili teknik bilgiler aldı. İmamoğlu, “Cezeri”nin ardından, yine yerli üretim “Atak” helikopterini inceledi. Bu sırada gerçekleşen Türk Yıldızları’nın gösteri uçuşları, renkli görüntüler oluşturdu. Milli Savunma Bakanlığı’nın standına da uğrayan İmamoğlu, görevli askerlerle fotoğraf çektirdi.

İmamoğlu, TEKNOFEST’i ziyaret etti


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