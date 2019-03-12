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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sibel GÜLERSÖYLER-Onur MERİÇ-Cemal YURTTAŞ/İSTANBUL,(DHA)
12.03.2019 - 17:18, Son Güncelleme:

İmamoğlu, seçim çalışmalarını Kapalıçarşı'da sürdürdü

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İmamoğlu, seçim çalışmalarını Kapalıçarşı'da sürdürdü

CHP'nin  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Kapalıçarşı, Sultanhamam ve Mısır Çarşısı'nda esnaf ziyaretlerinde bulundu, kanaat önderleri ile bir araya geldi. İmamoğlu,  "Miras şeklinde bize kalan inanılmaz kıymetli ve değerli bir alan. Bir sokağı bile Avrupa'da olsa ya da bir caddesi diyelim, biraz daha işi büyütelim, tahmin ediyorum dünyanın vitrininde dururdu." dedi.  

İmamoğlu, ilk olarak Kapalıçarşı'daki  bir restoranda esnaf ve kanaat önderleri ile bir araya geldi.  CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Fatih Belediye Başkan Adayı Soner Özimer'in de eşlik ettiği ziyarette İmamoğlu,  esnafla sohbet etti, sorunlarını dinledi..

"AVRUPALI TURİST İSTANBUL'U TERCİH ETMİYOR"

Dünyanın en eski çarşılarından birisi olan Kapalıçarşı'da programına başladığını ifade eden İmamoğlu, "Dünyanın en eski ve bütünlükçü bir çarşısı Kapalıçarşı. Tarihsel süreçte birçok yangın, deprem geçirmesine rağmen kendini korumuş ve bugünlere kadar gelmiş. Dolayısıyla, Osmanlı Dönemi'nde Fatih Sultan Mehmet döneminde başlatılan bu adım gerçekten çok yenilikçi ve uzun vadeli ve geleceği gören, miras şeklinde bize kalan inanılmaz kıymetli ve değerli bir alan. Bir sokağı bile Avrupa'da olsa ya da bir caddesi diyelim, biraz daha işi büyütelim, tahmin ediyorum dünyanın vitrininde dururdu. Tarih kokan ama aynı zamanda turizm merkezi, 500 binin üzerinde ziyaretçisi olan bir merkez ama bugünlerde neredeyse 4'te birine kadar düşme eğilimi de gösteren bir merkez. Tabii bu düşüş, sadece ziyaretçi sayısı ile değil, aynı zamanda para harcayan turistin de gelmemesi ile paralel, aslında sayıdan daha kötü para harcayan Avrupalı turistin Türkiye'yi tercih etmemesi, daha doğrusu İstanbul'u tercih etmemesi daha da acı. Tarihi yarımadaya baktığımızda sadece Kapalıçarşı değil, diğer tarihi çarşılar ile beraber çevresinde konumlanmış ve buraya çok önemli beklentiler ile gelmiş girişimci insanlarımız da var."  dedi.

"KAPALIÇARŞI DÜNYANIN ÇEKİM MERKEZİ OLABİLİR"

 "Bu alanın dünyanın çekim merkezi olması sağlanabilirdi çünkü bütüncül bir yönetim anlayışına sahipsiniz ve de bu bir nimet" diyen İmamoğlu, "İnanın bu şehirdeki adil bir yönetim kavramının İstanbul turizmine katkısı vardır. İstanbul'daki eşitliğin, İstanbul'daki huzurun, İstanbul'daki sorunların çözümünün oluşması buradaki kent huzurunun turizme de katkısı vardır." ifadelerini kullandı.

"BU ŞEHRİ TEK BAŞIMA YÖNETECEK KADAR AKLI EVVEL DEĞİLİM"

Bu şehrin iyi yönetildiği takdirde Türkiye'nin yaşadığı zorlukları ve sıkıntıları hafifletme imkanı olduğunu  belirten İmamoğlu, "Ben size bana 'destek verin' demeye gelmedim, şunun için geldim. İşbirliği yapmak istediğim bir heyet ile birinci toplantıyı yapmaya geldim. Şunu duyurmak istiyorum. Sizlerle ortak masamız olacak. Bu ortak masalarımız, bu daimi masalarımız bu şehrin her konusunda, kendi uzmanlık alanlarında etkili ve yetkili olmalarını sağlayacak. Her ne kadar görev istemeseler de herkese görev düşüyor, bu şehir hepimizin. Bu şehri tek başıma yönetecek kadar çok özür dilerim ama aklı evvel bir adam değilim. Ben zeki bir adamım. Sizinle yük paylaşmaya geliyorum" dedi.

ELEŞTİRİLERİ YANITLADI, DESTEK SÖZLERİNE TEŞEKKÜR ETTİ

İmamoğlu,  "HDP ile aynı paralelde bulundunuz” diyen  bir vatandaşa, "En son Andımız’da tam tersi oldu. AK Parti ile aynı kararı verdi nasıl olacak? Sen aynı kanalları izleme, kafan karışıyor” dedi. Vatandaşların yanı sıra, kendisinin İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkan adayı olduğunu öğrenen  yabancı turistlerin de fotoğraf çektirme isteğini kırmayan İmamoğlu, seçimlerde kendisine başarılar dileyen turistlere İngilizce teşekkür etti, selfie çektirdi. 

Bir vatandaşın "CHP’de olduğunuz için sizin şanslı olduğunuzu düşünmüyorum. CHP’ye vatan teslim edilmez, bu kadar söylüyorum" sözleri üzerine İmamoğlu, "Öyle mi? Yanlış düşünüyorsun" yanıtı verdi. "Gülen yüzünüze kurban olayım", "Hayırlı olsun" diyenlere teşekkür eden İmamoğlu, bir hemşehrisine de  "Ailene selam söyle" diyerek kendisiyle fotoğraf çektirdi.  Girdiği bir dükkanda turistlere ve basın mensuplarına tatlı ikram eden İmamoğlu, vatandaşlarla  sohbet etti, destek istedi.

Bir kuyumcu esnafı İmamoğlu'na "Bizim genç dinamik insanlara ihtiyacımız var başkanım. Artık hizmet almamız gerekiyor, değişime gidilmesi gerekiyor" dedi. İstanbul Üniversitesi’nde öğretmenlik okuduğunu söyleyen bir öğrencinin de "Ben tercih yaparken Beyazıt’ı seçtim ama şimdi üniversitemizi Hadımköy’e taşıyorlar. Bana bu konuda bilgilendirme gelmedi, sizden destek istiyorum"  sözlerine İmamoğlu, "Göreve geldiğimiz zaman bu konu ile ilgileneceğiz, yetkimiz yok ama bir  üniversiteyi alıp oradan oraya taşımak öğrencileri çok üzüyor, biliyorum" yanıtını verdi.

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