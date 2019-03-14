İmamoğlu, seçim çalışmalarını Çatalca'da sürdürdü

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİmamoğlu, seçim çalışmalarını Çatalca'da sürdürdü
GeriGündem İmamoğlu, seçim çalışmalarını Çatalca'da sürdürdü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Sibel GÜLERSÖYLER--Onur MERİÇ/İSTANBUL, (DHA) 
14.03.2019 - 16:04, Son Güncelleme:

İmamoğlu, seçim çalışmalarını Çatalca'da sürdürdü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İmamoğlu, seçim çalışmalarını Çatalca'da sürdürdü

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun seçim çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği ilçe bugün Çatalca oldu.

İlçe girişinde kalabalık bir partili grup tarafından karşılanan İmamoğlu, semt pazarına giderken yol üzerindeki esnafı ziyaret etti, kendilerine hayırlı işler dileğinde bulundu. Bazı vatandaşlar İmamoğlu'na  sarılarak sevgi gösterisinde bulundu, çiçek takdim etti. Kendisi ile fotoğraf çektirenlerin isteğini kırmayan İmamoğlu, vatandaşlar ile bol bol sohbet etti, sorunlarını dinledi. İlçe meydanında bulunan seçim standına da uğrayan İmamoğlu’na burada parti kaşkolü hediye edildi.

DOĞAL GAZ İSTEDİ

Esnaf ziyaretleri sırasında bir ayakkabıcının önünde bekleyen kadın "Allah yardımcın olsun, hayırlısı olsun" dedi. "Senden bir şey isteyeceğim. Mahalleme doğalgaz istiyorum. Ferhatpaşa Mahallesi’nde yaşıyorum" diyen kadına İmamoğlu, "Büyükşehir’e geldiğimizde ilk işlerimizden biri bu olacak" yanıtını verdi.

YÖRESEL ÜRÜN SATAN TEYZEDEN ALIŞVERİŞ YAPTI

Semt pazarında yöresel ürünler satan 65 yaşlarındaki Ayşe Kaplan'ın tezgahına uğrayan İmamoğlu, buradan alışveriş yaptı. Sözlerine "Üretene kurban olurum. Ellerine sağlık, bereketin bol olsun" diyerek başlayan İmamoğlu, ''Tezgahtaki ürünlerin hepsini sen mi ürettin'' sorusunu yöneltti. Kaplan'dan ''Evet'' yanıtını alan İmamoğlu, onun iletişim bilgilerini alarak "'Seni örnek diye anlatacağım. Ablamız gibi bir annenin oğlu olarak büyüdüm. Böyle üreteceğiz, diyeceğiz. Seninle röportaj yaptıracağım. İstanbul'un tüm köylerini, üretime katmamız lazım" dedi.

Bu arada kalabalık arasından bir vatandaş, ''Başkanım, al bir tane'' deyince, İmamoğlu, ''Alacağım zaten de bu kadar kalabalık önünde olmaz'' yanıtını verdi. Ancak araya giren eşi Dilek İmamoğlu, alışverişi şimdi yapmak istediğini söyledi. İmamoğlu çifti, Ayşe Kaplan'ın tezgahından yumurta, peynir, tereyağı ve mısır ekmeği aldı. Dilek İmamoğlu, 15 yumurtayı itinayla seçerek, kutuladı.

Bir vatandaş da İmamoğlu’na "Halk adayı meydanda görmek istiyor, pazarda görmek istiyor. Patatesin, soğanın, domatesin hesabının sorulmasını istiyor" dedi. İmamoğlu’na pazarda köfte ve kuru kayısı ikram edildi. Meyve satan bir tezgah çalışanları tarafından da uzun süre alkışlanan İmamoğlu’na bazı pazarcılar, "Helal olsun, sizden başkası yalan" şeklinde seslendi. "Geçerseniz başa ucuzluk gelir" diyen bir kadınla da sohbet eden İmamoğlu, "Pazarı gezince açlığınız gidiyor" dedi. İmamoğlu, bir vatandaşın da, "Hep böyle kalın başkanım" sözlerine , "Hep böyle olacak"  karşılığını verdi.

Pazarda ellerinde poşetler ile bir süre gezen İmamoğlu çiftinin bir başka  durağı Sanayi Derneği  oldu. Burada da, "Çok güler yüzlüsün, inşallah muvaffak olursun” şeklinde kendisine sarılan bir yaşlı bir kadın ile sohbet eden İmamoğlu, "Sağol anacım, birbirimize moral vermemiz lazım" dedi.  Kadının "Onlar cennet vaat ettiler, siz niye vaat etmediniz?" şeklindeki sorusuna, "Bize yakışmaz" diyerek, ellerinden öptü, vedalaştı.

Bir kadının  "Kim gelirse gelsin, güzelliklerle dolu gelsin, Türkiye’yi kucaklayarak gelsin" diyerek kendisine sarılmasına teşekkür eden İmamoğlu, daha sonra Ferhatpaşa Muhtarlığı’nı ziyaret etti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Sağlıkta tarihi gün… Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Bakan Soylu duyurdu! ''Öyle bir yazılım yaptık ki...''

TEM'de heyecanlı dakikalar... Lüks aracın bagajından çıktı, ne olduğu araştırılıyor

Öğretmen işten çıkarılınca durumu velilere bildirdi... Anaokuluna baskın yaptılar