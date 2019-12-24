İmamoğlu: ‘Protokolden çekiliyoruz’

İmamoğlu gazetecilerin Kanal İstanbul’la ilgili sorularını şöyle yanıtladı: “Bana göre usule uygun olmayan bir şekilde imzalanmış olan işbirliği protokolünden biz çekiliyoruz. Bu kararımız nettir. Çekildiğimizi her iki bakanlığa yazılı olarak iletmiş durumdayız.

BİZİ BİLİMLE İKNA EDİN

Bizi akılla bilimle ikna edin. 100 binlik Çevre Düzeni Planı ortada yok. Şahıs arazilerinin devri yapılmamışken, kamulaştırma süreçleri olmamışken… İSKİ’nin önünde Kanal İstanbul ile ilgili 11.5 milyar liralık yatırım planı var daha önceki yönetimin yaptığı. O da güncel değil. Bunları kim yapacak? Hangi ÇED raporundan bahsediyorsunuz?”