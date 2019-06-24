İmamoğlu oyunu 529.017 arttırdı

Kesinleşmeyen sonuçlara göre Ekrem İmamoğlu oyların yüzde 54.03’ünü, Binali Yıldırım ise yüzde 45.09’unu aldı. Son 197 sandığın sonuçları kesinleşmeden önce yapılan hesaplamalara göre Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki oy farkı 777 bin 581’di.

SANDIĞA GİDENLERİN SAYISI ARTTI AMA

Her iki seçimde de seçmen sayısı 10 milyon 560 bin 963 olarak belirlenmişti. 31 Mart seçiminde 8 milyon 865 bin 186 kişi oy kullandı. Dün oy kullananların sayısı ise 8 milyon 868 bin 664 oldu. Aradaki 3 bin 478 kişilik artış, “Oy kullanma oranında önemli artış” beklentilerini karşılamadı.

31 Mart seçimlerinde 315 bin 248 olarak saptanan geçersiz oy sayısında bu kez önemli bir düşüş oldu. 84 gün arayla sandığa gitmenin tecrübesi sayesinde 172 bin 112 oy geçersiz kabul edildi.

İLÇE SKORU DEĞİŞTİ

İstanbul’da 31 Mart seçimlerinde 39 ilçeden 23’ünde oyların çoğunluğunu Binali Yıldırım toplamış, 16 ilçe de ‘Ekrem İmamoğlu’ demişti. 84 gün sonra yapılan yenileme seçiminde tablo değişti. Eyüpsultan, Fatih, Şile, Zeytinburnu, Tuzla, Üsküdar, Sancaktepe, Bahçelievler, Beyoğlu, Bayrampaşa, Beykoz ve Çekmeköy’de oy üstünlüğünü Ekrem İmamoğlu ele geçirdi. Ekrem İmamoğlu 28, Binali Yıldırım ise 11 ilçede seçimi önde kapattı. 31 Mart’ta yüzde 66.54’le Binali Yıldırım’a İstanbul’da en çok oyu veren Sultanbeyli’de bu kez seçmenin yüzde 65.83’ü Yıldırım’a oy verdi.

BEŞİKTAŞ YİNE REKOR KIRDI

Geçen seçimde CHP’nin oy deposu ise seçmenin yüzde 79.11’inin Ekrem İmamoğlu’na oy verdiği Beşiktaş’tı. Bu yüzdeyle seçimde bir partiye en çok oy veren ilçe olan Beşiktaş, yenileme seçiminde yeni bir rekor kırarak bu rakamı yüzde 83.71’e taşıdı.

Yıldırım’ın en fazla oy kaybettiği ilçeler ise oyların 6 ile 7 puan arasında düşüş gösterdiği Adalar, Büyükçekmece, Çatalca, Şile ve Silivri olarak gerçekleşti. Yıldırım, en fazla Çatalca ve Şile’de oy kaybetti.

Ekrem İmamoğlu en fazla oyu yüzde 83.71 ile Beşiktaş, 81.71 ile Kadıköy, 79.17 ile Bakırköy ve 73.31 ile Şişli’den aldı. Binali Yıldırım, en fazla oy oranına yüzde 65.83 ile Sultanbeyli, 61.10 ile Esenler, 57.68 ile Sultangazi ve 56.52 ile Bağcılar’da ulaştı. İmamoğlu, önceki dönem görev yaptığı Beylikdüzü’nde 31 Mart’ta yüzde 57.50 oranında oy alırken, yenilenen seçimde oyunu yüzde 61.79’a çıkardı.