İmamoğlu: ‘Karar bekliyoruz’
CHP’li belediye başkanları toplantı öncesi Yüksek Seçim Kurulu’nda devam eden görüşmelere ilişkin bildiri yayınladı.
Bildiride, “YSK, hukuka dayalı karar vermeli ve seçimle gelenin seçimle gittiği bir ülkede yaşadığımızın garantisi olmayı sürdürmelidir” denildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da YSK’nın İstanbul seçimleri ile ilgili görüşmelerini değerlendirirken, “Biz sadece bu seçimi kazandık kararı bekliyoruz. Biz yapılmış seçimin üzerine asla başka bir yorum düşünmüyoruz” dedi. İmamoğlu, sandık başkanları hakkında soruşturma başlatılmasıyla ilgili olarak “Son söz çok önemli Türkiye’nin demokrasisi için. Ağır bir yükleri var. Hukuki bir süreç devam ediyor. İzliyoruz ama çok tedbirli, temkinliyiz” diye konuştu. İmamoğlu, Çamlıca Camisi açılışına davet edilmediğini söyleyerek, “Olsun Ankara’dayız Hacıbayram Veli’ye gideriz o güzel manevi ortamda duamızı ederiz” dedi.
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