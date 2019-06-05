İmamoğlu: Karadeniz turuna başladı
MİLLET ittifakı İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu, dün bayram namazını Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde kıldıktan sonra baba evinde ailesiyle kahvaltı yaptı.
İmamoğlu daha sonra uçakla memleketi Trabzon'a gitti. Trabzon Havalimanı'nda, CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, CHP Trabzon İl Başkanı Güzide Uzun, İYİ Parti Trabzon İl Başkanı Azmi Kuvvetli ile partililer tarafından karşılanan İmamoğlu için partililer de 'Her şey çok güzel olacak' sloganları attı.
BENLİĞİMİN OLUŞTUĞU YER
Havalimanında bir açıklama yapan Ekrem İmamoğlu, hemşerileri ile buluşmaya geldiğini belirterek, "Güzel bir bayram gezisi olacak. Uzun süredir gelemiyordum bayramda Trabzon'a. Denk düştü. Seçimin de ortasına denk geldi. Köyümü ziyaret edeceğim. Mezarlıkları ziyaret edeceğim. Özlemle geliyorum, kucaklaşmaya geliyorum. Trabzon şehri benim doğduğum şehir. Bu güzel bölge Karadeniz benim ruhumun, kimliğimin, benliğimin oluştuğu yer. Bütün hemşerilerimle buluşmaya, kucaklaşmaya geldim. Beslendiğim bu kentin insanları ile bayramlaşmaya geldim. Bütün özlemimle buradayım. Karadeniz'i, doğduğum şehri çok seviyorum. Her zaman duamdır. Önce 'Allah'ım beni aileme ve doğduğum topraklara mahcup etme' derim. Duam budur. Elbette ki milletime, yaşadığım şehir güzel İstanbul insanlarına mahcup olmamak. Ama bu sıralamayı hiç unutmam. Ailem ve doğduğum topraklar bu güzel kentte bulunmaktan büyük keyif duyuyorum"dedi.
İmamoğlu, bugün Trabzon, Giresun ve Ordu'da bayramlaşma programlarına katılarak, halka hitap edecek.
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