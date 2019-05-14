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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
14.05.2019 - 22:53, Son Güncelleme:

İmamoğlu, iftarda bir vatandaşın evine konuk oldu

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İmamoğlu, iftarda bir vatandaşın evine konuk oldu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Esenler'de bir vatandaşın evinde iftar açtı.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, iftarda, seçim çalışmaları kapsamında Bayrampaşa Yaş Meyve-Sebze Hali'nde tanıştığı 17 yaşındaki Cebrail Gümüştepe'nin Esenler Kemer Mahallesi'ndeki evine konuk oldu. Burada iftar açıp Gümüştepe ailesiyle sohbet eden İmamoğlu, basın kapalı gerçekleşen iftar sonrası sokakta kendisini bekleyen vatandaşlarla da fotoğraf çektirdi. İmamoğlu, "Bu delikanlıyla halde tanışmıştık. Sonra konuştuk, biraz okuldan uzak kalmıştı. Başarılı olacağı konusunda anlaşmıştık, o da başarılı oldu. Diplomasını aldı. Bugün hem onu kutlamaya hem ailesiyle beraber iftar yapmaya geldim. Çok mutluyum." dedi.

Gençlerin başarısıyla mutlu olduğunu aktaran İmamoğlu, Cebrail'in her zaman yanında olacağını söyledi. Ara verdiği eğitim hayatına devam etmek istediğini belirten Cebrail Gümüştepe ise İmamoğlu'ndan söz aldığını, yeni eğitim-öğretim yılında Bayrampaşa'da bir okulda lise eğitimini sürdüreceğini dile getirdi. Gümüştepe, eğitimine devam ederken, bir yandan da halde çalışmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

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