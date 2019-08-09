İmamoğlu İBB ekibini tanıttı
İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı olarak 40 günü geride bırakan Ekrem İmamoğlu, 85 bin kişinin çalıştığı İBB’nin yeni dönemde hizmet verecek olan yönetim ekibini tanıtıp, yol haritasını açıkladı.
İmamoğlu, İstanbullulara yeni nesil siyaset ve yerel demokrasi anlayışıyla hizmet vereceklerini söyledi. İmamoğlu törende, “Buraya gelen hiçbir arkadaşımız, benim eşim dostum akrabam değil, buraya gelen her arkadaşım hayatında oluşturduğu becerileriyle bugün buradadır” diye konuştu. İmamoğlu, yol arkadaşlarından beklentilerini ise özetle şöyle açıkladı: “Benim yol arkadaşım mutlaka kibirden uzak olacak. Bu şehrin 16 milyon insanına hizmet ettiğinin farkında olduğunu hissettirecek. Vatandaşın işini kanunen hiç bekletmeden yerine getirecek. Buraya gelen hiçbir arkadaşımız, benim eşim dostum akrabam değil, buraya gelen her arkadaşım hayatında oluşturduğu becerileriyle bugün burada.”
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