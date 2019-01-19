İmamoğlu: Haber verirlerse ben de gelirim
- CHP İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Sultanbeyli semt pazarında pahalılıktan şikâyet eden, oyunu isteyince “Tayyip Erdoğan’dan vazgeçmeyiz” diyen Mehruze Keleş’in Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından aranmasını, “Sayemizde tekrar vatandaşla görüşmeye başladılar” diye yorumladı.
Erdoğan’ın Mehruze Teyze’yi ziyaret edeceğini hatırlatan Hürriyet muhabirine İmamoğlu, “Gayet güzel olur. Bana haber verirlerse ben de gelirim. Çayını, kahvesini beraber içeriz” yanıtını verdi. Mehruze Keleş ile aralarında geçen diyaloğun çok samimi olduğunu ve bunun kendisini çok mutlu ettiğini söyleyen İmamoğlu, “En azından kendi fikrini özgür bir şekilde paylaştı. İşin ucu oy değil. Bunu anlasak gerisi kolay zaten. Duasını aldım, ketesini aldım. Bir gün oyunu da alırım” dedi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle