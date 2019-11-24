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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Beyza Nur GÜLER-Buğra BENLİOĞLU/DHA
24.11.2019 - 17:45, Son Güncelleme:

İmamoğlu, gazetecilerle bir araya geldi

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İmamoğlu, gazetecilerle bir araya geldi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazetecilerle  bir araya geldi. 

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, son yurt dışı ziyaretlerini, belediyecilik ve finansal gelişmeler ile bağlantılarını konuşmak ve değerlendirmek üzere Tunuslu Hayreddin Paşa Konağı'nda bir basın toplantısı düzenledi. İBB Başkanı konuşmasının ardından, İstanbul'da görev yapan yabancı ve ulusal basın temsilcilerinin sorularını yanıtladı. 

"20 MİLYARIN ÜZERİNDE KAYNAK İHTİYACIMIZ VAR"

Bir gazetecinin kaynak ihtiyacının ne kadar olduğu sorusuna İmamoğlu, "öncelikle kaynak ihtiyacını kümülatif olarak şöyle ifade edebilirim. 20 milyar liranın üzerinde bir kaynak ihtiyacı. Arkadaşlarımızın hesabına göre, bu bahsettiğimiz projelerin tümü ile ilgili. Bunun yaklaşık yanılmıyorsam 11-12 milyarı duran metro yapıları ile ilgili.  Dolayısıyla 20 milyarın üzerinde bu duran yatırımların harekete geçirilmesi ile ilgili biz kaynak boşluğu yaratarak süreç yönetimine karşıyız" şeklinde cevap verdi. 

"DURMUŞ OLAN METRO PROJELERİ HAREKETE GEÇECEK" 

Durmuş olan metro hatlarının ikisinin harekete geçirildiğini ve bu konudaki çalışmaların sürdüğünü ifade eden İmamoğlu, “Öncelikle, şu anda durmuş olan 8 metro hattının ikisini harekete geçirmiş oluyoruz. Durmuş olan 8 metro hattı derken, takdir edersiniz ki bunların 8'i de ihalesi yapılmış hatlar. Dolayısıyla, yapımcı firmaları belli. Yeniden ihale yapma şansına sahip değiliz. Biz elbette bulduğumuz finansmanlar ile iyi denetlenen, iyi hizmet alınan bir süreci de hayata geçirerek, bu metro projelerinin, en hızlı şekilde bitmesine dönük bir süreci yönetmeye çalışıyoruz" dedi.

"İGDAŞ'TAN BİR FİNANSMAN ELDE EDİLMESİ DÜŞÜNÜLEBİLİR"

Bir gazetecinin İGDAŞ'ın satılması yönündeki sorusuna ise İmamoğlu, “Tahvil satışı, kurumlar için, kuruluşlar için bir finansman metodudur. İBB gibi itibarlı bir kurumun da böyle bir metodu var olabilir. Biz de buna çalışıyoruz. Elbette ki ülkenin ekonomi politikalarına, genelgelerine, kanunlarına uygun hareket etmek zorundayız. Biz böyle bir süreci ortaya koyup hazırladıktan sonra izin almamız gereken Türkiye'nin kurumları var. Bu süreçlerin hepsini biliyoruz. Ülke lehine attığımız bir ekonomik adımın, bu ülkeyi yöneten, akıllı siyaset yapan ekonomi idarecileri tarafından da kabul göreceğine inanıyorum. Dolayısıyla benim merkezi hükümetten beklentim, böyle bir süreci olgunlaştırdığımızda destek olması yönümde. Yani İGDAŞ ile ilgili alınmış bir karar var. Doğru. Kamuya açılması ya da bir özelleştirmekten bahsetmiyoruz. Bir hisse payı şeklinde kamuya açık hale gelmesi ve buradan da bir finansman elde edilmesi düşünülebilir. Ben değerli buluyorum. Özellikle İstanbul halkı adına çok değerli buluyorum. Başka kurum ve kuruluşları, iştiraklerimizi de bu anlamda sürecin içine katabilmeyi isteriz. Bunu katmak için önemli ve değerli prensipleri o iştiraklerde yerleştirmek lazım. Başta denetim olmak üzere" şeklinde yanıt verdi.

“28 MİLYARIN ÜZERİNDE BORCUMUZ VAR"

Bir gazetecinin yabancı kuruluşlardan alınan kredi miktarlarını sorması üzerine ise İmamoğlu, şu yanıtı verdi:

“Krediler ile ilgili çok detay paylaşmak her iki kurum açısından da çok doğru değil. Ama şunu söyleyebiliriz, daha önceleri görüşülen bazı vadelerin daha üzerinde bir vade sağlanmış durumda. Daha düşük oranda faiz sağlanmış durumda ve de görüşülen rakamların üzerinde bir rakam sağlanmış durumda. Dolayısıyla artı değerler üretilerek bir sözleşme yapıldığını ifade edebilirim. İBB'nin aslında zor bir yılını geride bırakıyoruz. Çünkü çok önemli bir faiz ve borç ödeme yılıydı. Arkadaşlarım çok önemli tedbirler aldı. Detaylarını paylaşacağım sizinle 23 Aralık'ta. Tasarrufun bize kazandırdığı süreci paylaşacağız. Ve özellikle israfı engelleyerek, bütçeyi nasıl dengelemeye çalıştığımız anlatacağız. 28 milyarın üzerinde bir borcumuz var şu anda. Bu 28 milyarlık borcun tabii ki kısa vadeli planı olan borçlar da var, orta-uzun vadeli ödeme planı olan borçlar da var."

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