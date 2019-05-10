İmamoğlu: Demokrasi mücadelesi veriyoruz

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİmamoğlu: Demokrasi mücadelesi veriyoruz
GeriGündem İmamoğlu: Demokrasi mücadelesi veriyoruz
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
10.05.2019 - 16:39, Son Güncelleme:

İmamoğlu: Demokrasi mücadelesi veriyoruz

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İmamoğlu: Demokrasi mücadelesi veriyoruz

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, yarın ve pazar günü KKTC'yi ziyaret edeceğini, pazartesiden itibaren İstanbul'un farklı ilçelerinde olacağını söyledi.

İmamoğlu, cuma namazını Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Camisi’nde kıldı. İmamoğlu'na CHP'li Muharrem İnce de eşlik etti. Cami çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan kişiye göre strateji belirlemediğini ifade ederek, "Kürt vatandaşım benim kardeşim, AK Parti'ye oy vermiş ama bana oy vermiş olan benim kardeşim. Benim stratejim 16 milyon insana göre, oy vermiş, vermemiş önemi yok. Ben, 16 milyon insana göre strateji kuruyorum." dedi.

Ekrem İmamoğlu, CHP'nin, yeni kampanya döneminde kullanılmak üzere başlattığı bağış kampanyaya ilgi olduğunu ifade ederek, "Bir çocuğumuzun 'Anneler gününe biriktirdim 30 liram vardı, hesabınıza yolladım.' deyip bana mesaj atması ya da birçok insanın katkılarla beni desteklemesi manevi olarak bizim için çok değerli ve önemli. Çünkü bir demokrasi mücadelesi veriyoruz, ülke adına bir mücadele." diye konuştu. ‘’Nasıl bir seçim kampanyası yürüteceksiniz?" sorusuna İmamoğlu, "İşimiz kolay, çünkü bizim rakibimizle işimiz yok. Kampanya dönemi boyunca bizim muhatabımız 16 milyon insanımız. Mevcut durumu anlatacağız, İstanbul'a nasıl bir yönetim istediğimizi anlatacağız, kucaklaşacağız, buluşacağız. Bütün ilçeleri semt semt gezeceğiz. Güler yüzle, hoş sohbetle kucaklaşmanın ve adil, ahlaklı, erdemli bir yönetimin İstanbul'a layık olduğunu bütün insanlara hissettireceğiz. İnsan, siyasi parti ayırt etmeksizin, geçmişte hangi partiye oy verdiyse versin herkesin oyuna talip olan anlayışımızla kampanyamızı yöneteceğiz." karşılığını verdi. İmamoğlu, yarın ve pazar günü KKTC'yi ziyaret edeceğini, pazartesiden itibaren İstanbul'un farklı ilçelerinde olacağını söyledi.

Muharrem İnce de YSK'nın 2 Mart'ta sandık kurulu görevlilerini açıkladığını, daha sonra açıkladığı görevlilerin yanlış olduğunu düşünerek seçimi iptal ettiğini dile getirerek, şöyle konuştu: "YSK, seçimi iptal etmedi, kendini iptal etti. Bu seçimin galibi bellidir. Bu seçimde, seçimin sonucunda şaibe yoktur, şaibe YSK'dadır. Yanlışlık, çalınan oy yoktur. ‘’

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber

Dünyanın en tehlikeli yolunda çekim yapan AA muhabiri uçuruma düştü

Köprü cezalarıyla ilgili flaş açıklama

'Camiler sadece betondan ibaret yapılar değildir'

Evdeki herkesi salonda topladı… İlişkiye zorladı… Her satırı dehşet verici…