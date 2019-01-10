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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Enver ALAS/ İSTANBUL, ( DHA) 
10.01.2019 - 11:56, Son Güncelleme:

İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'ya gitti

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İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'ya gitti

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bugün Ankara'da yapacağı görüşmeye ilişkin konuştu. İmamoğlu, "Aslında bugünkü ziyaretimizin bir başka kavramı da sayın Cumhurbaşkanı İstanbullu ve burada yaşıyor. Dolayısıyla onun da talepleri vardır. Sayın Cumhurbaşkanının da istekleri vardır 'nasıl bir İstanbul istediği''konusunda. Umarım sadece yerelin konuşulduğu bir süreç yaşarız" dedi.

 Ankara'ya hareketinden önce Atatürk Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapacağı görüşmeye ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ekrem İmamoğlu, "İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanlarını ziyaret ettim. Sayın Cumhurbaşkanı da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmış, dolayısıyla İstanbul ile ilgili tecrübeleri, düşünceleri olan ve de İstanbul'u çok önemseyen birisi. Bu bakımdan bu ziyaretler esnasında kendilerinden de bu tecrübelerini konuşmak adına randevu talep etmiştim. Sağ olsun, olumlu dönüş yaptılar. Bugün de kendilerini ziyaret edeceğiz" diye konuştu. 

"UMARIM SADECE YERELİN KONUŞULDUĞU BİR SÜREÇ YAŞARIZ" 

Soruları da yanıtlayan Ekrem İmamoğlu, liderlerin ve adayların bu tür görüşmelerinin seçim iklimine olan etkisiyle ilgili bir sorusu üzerine şunları söyledi: 

"Bu yerel seçim. Yerel seçimin güzelliği yereldeki insanların, biz İstanbullular'ın sorunlarını ve çözümlerini konuşmak istiyoruz. Aslında bugünkü ziyaretimizin bir başka kavramı da sayın Cumhurbaşkanı İstanbullu; burada yaşıyor. Dolayısıyla onun da talepleri vardır. Sayın Cumhurbaşkanının da istekleri vardır 'nasıl bir İstanbul istediği' konusunda. Umarım sadece yerelin konuşulduğu bir süreç yaşarız. Saygılı ve seviyeli bir seçim olur. Başka kavramlar elbette konuşulur, ülkenin gündemidir, ancak bunlar seçime malzeme olmaz" ifadelerini kullandı. 

"SAYIN MECLİS BAŞKANI DOĞRU SÖYLEMİŞ" 

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın da seçimlere ilişkin benzer sözleri kullandığının hatırlatılması üzerine İmamoğlu, "Katılıyorum. Sayın Meclis Başkanı doğru söylemiş. Gündem öyle olmalı" şeklinde yanıt verdi. 

Ekrem İmamoğlu, kendisini takip eden basın mensuplarının '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladıktan sonra THY'nin tarifeli uçağıyla Ankara'ya hareket etti.

 

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