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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
10.04.2019 - 23:28, Son Güncelleme:

İmamoğlu canlı yayında soruları cevapladı

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İmamoğlu canlı yayında soruları cevapladı

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "Yüksek Seçim Kurulu neyin kararını verecek biliyor musunuz? Benim çocuklarımın, yetmez torunlarımın, yetmez torunlarımın çocuklarının teminatı olacak kararı verecek." dedi.

İmamoğlu, Halk Tv, Cem Tv, Tele 1, KRT Tv ve Yön Radyo ortak yayınına katılarak, soruları cevapladı.

Büyükçekmece'de sahte seçmen iddialarını değerlendiren İmamoğlu, "Bu benim derdim değil, bu kimin derdi biliyor musunuz, Yüksek Seçim Kurulunun. Yüksek Seçim Kurulu alır bakar, hayali midir, değil midir, gerçek midir, onaylar, sisteme girer, gider vatandaş oy kullanır. Benim derdim değil, Sayın Hasan Akgün'ün derdi değil." diye konuştu.

Haklarının gasbedilmek istendiğini savunan İmamoğlu, "Şükürler olsun ki o 10 binlerce demokrasi kahramanı, il başkanımıza, heyetine, üyelerimize, İyi Parti il başkanına, heyetine, katkı sunan diğer siyasi parti temsilcilerine, İstanbul gönüllülerine diyorum ki her biriniz bu süreçteki demokrasi kahramanlarısınız." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, 16 milyon insanın iradesiyle sürece talip olduğunu dile getirdi.

Fatih Sultan Mehmet'in adını Yakuplu'da bir kültür merkezine vermeyi planladıklarını aktaran İmamoğlu, "Nasip olsaydı yetişseydi Fatih Sultan Mehmet'in ismini Yakuplu'daki kültür merkezimize verecektik. İnşallah benden sonraki arkadaşlarım Beylikdüzü'nde yaparlar." dedi.
Anıtkabir ziyarete değinen İmamoğlu, başkanlık görevini aldıktan sonra tekrar gururla gideceğini söyledi. İmamoğlu, "Ziyaret vazifemizdi, güzeldi, tekrar gideceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"UMUYORUM BİRKAÇ GÜN İÇERİSİNDE BU İŞ SONUÇLANIR"

Yüksek Seçim Kurulunun alacağı kararın sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin değil, 145 yıllık demokrasi sürecinin en önemli kararı olacağını aktaran İmamoğlu, şunları anlattı:

"Başka ihtimal yok diyorum. Tek ihtimal var, seçimin sonucunu açıklayın. Bu kadar net. Yüksek Seçim Kurulu neyin kararını verecek biliyor musunuz? Benim çocuklarımın, yetmez torunlarımın, yetmez torunlarımın çocuklarının teminatı olacak kararı verecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanları benim çocuklarıma İstanbul'u hazırlayacak, yetmez torunlarıma, onun çocuklarına, onun torunlarına... İstanbul bu ya dünya emaneti. Keyif alacaklar, görecekler, motive olacaklar. Belediye kimsenin mülkü değil ki, biz emanetçiyiz."

Ekrem İmamoğlu, Büyükşehir belediyesine hazırlık yaptıkları konularla ilgili çalışmaya devam ettiklerine dikkati çekerek, "Biz görevimize başladık. Şu an İstanbul ile ilgili çalışıyoruz. Biz Yüksek Seçim Kuruluna inanıyoruz. Bu sürece dair en doğru milli kararı, demokrasi adına kararı vermek durumundadır. Umuyorum birkaç gün içerisinde bu iş sonuçlanır." değerlendirmesinde bulundu.

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