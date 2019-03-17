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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yüksel KOÇ - Harun UYANIK/İSTANBUL, (DHA)
17.03.2019 - 17:11, Son Güncelleme:

İmamoğlu: Bu sandık günü ölüm kalım mücadelesi asla değildir

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İmamoğlu: Bu sandık günü ölüm kalım mücadelesi asla değildir

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, partisi tarafından Beşiktaş’ta düzenlenen Sandık Güvenliği Toplantısı’na katıldı. Ülkenin varlığı ve birliği açısından en kıymetli şeyin adalet duygusu olduğunu söyleyen İmamoğlu, "Bu sandık günü ölüm kalım mücadelesi asla değildir. Bir demokrasi mücadelesidir. Bir gün sonra hep birlikte birbirimizin yüzüne bakacağız" dedi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da İstanbul’da 31 bin 124 sandığın 31 bin 42’sinde sandık görevlilerinin hazır olduğunu söyledi.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile birlikte partisi tarafından Beşiktaş’ta düzenlenen Sandık Güvenliği Toplantısı’na katılarak okul bilişim ve ilçe seçim sorumlularıyla bir araya geldi.

’YSK’NIN ALDIĞI TEDBİRLER SANDIKTA ADALET DUYGUSUNU KARŞILIYOR MU’

Ekrem İmamoğlu burada yaptığı konuşmada, sandık güvenliğine ilişkin bir çok soru olduğunu söyledi. İmamoğlu, "Sandıklarda usulsüzlük var mı yok mu? Sistem yeterli mi. Ya da Yüksek Seçim Kurulu’nun aldığı tedbirler sandıkta adalet duygusunu karşılıyor mu? Bir çok soru var. Sıralayabilirim. Biz burada alacağımız tedbirleri ve ortaya koyacağımız motivasyonu konuşacağız. Eğer bir ülkede sandık güvenliği konusunda iktidar partisinin dışında herkesin zihninde bir bulanıklık varsa ya da iktidar partisi mensuplarının dışında herkes ’bu seçim adil ortamlarda olmadı, sandık günü de o anlamda yeterli bir şekilde, güvenli bir şekilde yönetilmedi’ diye bir süreç tanımı varsa çok net ifade edeyim, oturup düşünmelidirler. Tedbir almalıdırlar. Dünyaya bu iyi bir mesaj değildir. Bir seçimi güvenli yapamıyorsanız dünya sizden kuşku duyar. Bunu biz istemeyiz" dedi.

Ülkenin varlığı ve birliği açısından en kıymetli şeyin adalet duygusu olduğunu söyleyen İmamoğlu, "O bakımdan ülkenin adalet duygusuna erişmesi ve dünyaya da adil bir seçim yapıyoruz demek adına herkesi göreve çağırıyorum. Bu sandık günü ölüm kalım mücadelesi asla değildir. Bir demokrasi mücadelesidir. Bir gün sonra hep birlikte birbirimizin yüzüne bakacağız" dedi.

Okullarda görev alacak olan okul sorumluları, sandık sorumluları, bilişim sorumluları ve avukatların bu sürecin kahramanları olduğunu söyleyen İmamoğlu, "Bu sürecin kahramanlarını seçimden sonra da asla ve asla unutmayacağız. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak sizi mutlu bir şekilde ağırlayacağıma söz veriyorum" dedi.

’SANDIK GÜVENLİĞİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ’

Toplantıda konuşan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da "Uzun bir süredir İstanbul’a yeni bir başlangıç diyerek, İmamoğlu varsa çözüm var diyerek bir yandan sahada çalışırken diğer yandan da sandık güvenliği için fazlasını, çok daha fazlasını yapmaya çalışıyoruz" dedi.

’BİN 919 OKULUN BİN 217’SİNDE AVUKATLARIMIZ HAZIR’

15 Kasım tarihinde Sandık Güvenliği Komisyonu kurduklarını, bunun sayesinde il ve ilçe seçim kurulları temsilcilerinin hazır olduğunu söyleyen Kaftancıoğlu, "31 bin 124 sandığın 31 bin 42’sinde sandık görevlilerimiz hazır ve ilçelerimizde eğitimlerimiz büyük bir hızla devam ediyor. Bin 919 okulun şu ana kadar bin 217 tanesinde avukatlarımız hazır. Hukuk komisyonumuz bir ilki başaracak ve seçim gününe kadar okula mutlaka bir avukat görevli yerleştirilecek" dedi.

Sandıkta oyunlar oynanacağını ileri süren Kaftancıoğlu, "Ama sandığımızdan yeni bir başlangıç yeni bir İstanbul çıkacak" dedi.

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