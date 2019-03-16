İmamoğlu Avcılar'da konuştu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİmamoğlu Avcılar'da konuştu
GeriGündem İmamoğlu Avcılar'da konuştu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Sibel GÜLERSÖYLER  - Onur MERİÇ / İSTANBUL, (DHA) 
16.03.2019 - 14:41, Son Güncelleme:

İmamoğlu Avcılar'da konuştu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İmamoğlu Avcılar'da konuştu

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, “İnsanlığın hesabı bilançosu yaradanla kul arasındadır. Araya hiç kimseyi dahil etmemiştir, bu nettir. Şurada bunu da söyleyeyim, sesim daha gür gitsin; Benim inancımı ölçecek kişi, henüz anasının karnından doğmadı kardeşim" dedi.

Ekrem İmamoğlu,  seçim çalışmalarına Avcılar'da bulunan Gölpark'ta başladı. Burada "Rumeli ve Balkan Camiası Buluşmasına katılan İmamoğlu, açıklamalarda bulundu. Sözlerine Yeni Zelanda'da hayatını kaybedenleri anarak başlayan İmamoğlu, "Dünyanın, ülkemizin, İslam dünyasında yaşanan olaydan sonra üzüntümüzü belirtmek, bu haince ve de vahşice katliamı yapan kişiyi ve arkasında hangi güç varsa herkesi kınayarak ve orada ölen Müslüman kardeşlerimizin her birisi için Allah'tan rahmet dileyerek sözlerime başlamak istiyorum, mekanları cennet olsun" diye konuştu. İmamoğlu, dünyada artan islamofobiye yönelik tepkisini dile getirerek, "Dünyanın sadece bizim değil, İstanbulumuzun ve Türkiyemizin değil, dünyanın barışa, huzura ihtiyacı var. Popülist tavırlar, insanları kötü yönlendiren, vahşete sevk eden birtakım anlayışlar ve bazı ülkelerin başındaki insanların özellikle islamafobi, korku dünyası yaratarak bizim insancımıza dönük yaptıkları hareketler ve hamleler hepimizi derinden etkilemektedir" şeklinde konuştu.


"BİZLERİ, İNANCIMIZLA TEST ETMEYE KALKIYORLAR"

İmamoğlu, “Allah şahit siz de şahit olun ki, en önemli şahitlerim anam da babam da bugün yanımda, en büyük şahitler odur. Allah şahit özüm neyse sözüm de o" dedi. İmamoğlu, “Bizleri, inancımızla test etmeye kalkıyorlar. Bir kere inanca hiç kimse girmesin, o denizde boğulurlar kardeşim. Bir insanın inancının nasıl bir derinlikte olduğu, test edecek, anlayacak bir tane kul göndermedi. Öyle bir kul yok, o bakımdan ana kuraldır, buna bütün peygamberler de dahildir. İnsanlığın hesabı bilançosu yaradanla kul arasındadır. Araya hiç kimseyi dahil etmemiştir, bu nettir. Şurada bunu da söyleyeyim, sesim daha gür gitsin. Benim inancımı ölçecek kişi, henüz anasının karnından doğmadı, kardeşim" diye konuştu.

İmamoğlu, "18 Mart Çanakkale Zaferi'ni anma gününde, bizler iyi biliyoruz ki Balkanların ta en ucundan Hicaz'a varıncaya kadar, Kafkaslar'a kadar yüzbinlerce insanın büyük mücadelesi ile, emperyalizme karşı ilk büyük direnişini gösteren dünya tarihinin değişmesine fırsat olan o güzel milletin ki en kuvvetli damarlarından biri olan Rumeli Balkan kardeşlerimizin dedeleri, nineleri o insanların mücadelesini veren o güzel insanların torunlarına, evlatlarına sen milliyetçilik üzerinden bu ülkeyi sevmek, bu vatanı sevmek üzerinden yargılayacaksın meydanlardan herkese laf yetiştireceksin, olmaz kardeşim çok net" diye konuştu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Yeni Zelanda terörü için basit bir kılavuz

Beşiktaş'ta lüks restoranın önünde hareketli anlar

Emlak zengini cinayetinde şoke eden sözler

Elektronik harpte yeni dönem