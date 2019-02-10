İmam hatip ve meslek liseleri müdürlerinde ‘alan’ şartı aranacak
OKULLARDA yönetici görevlendirmelerinde değişikliğe gidildi. Mesleki ve teknik liselerinde müdür olacaklarda atölye ve laboratuvar öğretmeni; imam hatip liselerinde ise imam hatip lisesi meslek dersleri alan öğretmeni olma şartı aranacak.
Bu ifadeler dün Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’te yer alan ‘müdür olarak görevlendirileceklerde aranacak özel şartlar’ kısmına eklendi. Daha önce imam hatipte müdür olmak için imam hatip alan dersi öğretmenleri, meslek lisesinde müdür olmak için de atölye ve laboratuvar öğretmenlerine görevlendirmeye esas puanlarına beş puan daha ilave ediliyordu.
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