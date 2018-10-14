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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Nuray BABACAN - ANKARA
14.10.2018 - 20:05, Son Güncelleme:

İmaj açılımı: İlk ziyaret Almanya’ya

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İmaj açılımı: İlk ziyaret Almanya’ya

İktidar Partisi, yurtdışındaki algının değiştirilmesi için, dört ayaklı bir çalışma başlatma kararı aldı. Hükümetin yürüttüğü resmi temasların dışında, parti genel merkezi, doğrudan siyasi partileri ziyaret ederek, hedeflerini anlatacak ve beklentileri dinleyecek. Bu çalışma, ilk olarak Almanya’dan başlayacak. Sadece siyasi partilere değil, STK’lar ve Türkiye’ye yatırım yapabilecek şirketlere de gidilecek.

AK Parti’nin Dış ilişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yanlarında işadamları ve STK’lardan temsilcileri de götürecekleri ziyaretleri Hürriyet’e şöyle anlattı:

PARTİLERE ZİYARET

“Dış İlişkiler Başkanlığı olarak 4 öncelikli başlık belirledik. Birincisi; Türkiye’nin dışarıdaki algısı gerçekliğinden çok kopmuş ve makas çok açılmış durumda. Bu algıyı gerçeğe yaklaştırmak konusunda çaba sarfedeceğiz. Önceliğimiz partilerarası iletişim kurmak olacak. Daha sivil bir ilişki kurmak istiyoruz.
Mesela kasımda Almanya’daki siyasi partileri ziyaret etmeyi düşünüyorum. Sadece iktidar partisi değil, ana akım durumdaki partilere ziyaretlerimiz olacak. Bu ay içinde Moskova’ya gideceğim. Çin’e gideceğiz. Yanlış algıyı düzeltmeye yönelik diyalog olacak. Yeni bir kanal açacağız. Partilerarası diyalog kanalı olacak bu. ABD de olabilir ama henüz planlanmış bir şey yok. Bu ay içinde bir de Brüksel olacak.

TERÖR DOSYALARI

İkinci olarak, uluslararası terör konusunda çalışmalarımız olacak. PKK, FETÖ ve diğer terör örgütleri ile mücadeleye ilişkin tavrımızı bir kez daha gidip anlatacağız. Amacımız, Türkiye’nin mücadelesine katkı verilmesini sağlamak. Kamuoyu oluşturmak için çalışacağız. STK’larla da temaslarımız olacak.

EKONOMİ ANLATILACAK

Çalışmamızın üçüncü ayağı ekonomi olacak. Ekonomi bizim için çok kritik bir alan. Ekonomi konusunda genel başkan yardımcısı Lütfü Elvan’la birlikte çalışmalar yürüteceğiz. Yabancı ülkelerde yatırımcılarla, finans çevreleriyle ve siyasetçilerle ekonomi konularını müzakere edeceğiz. Hedefimiz ekonominin gelişmesine katkı sunmak olacak.

YURTDIŞI TÜRKLER

Dördüncü olarak, dış dünyada yaşayan vatandaşlarımıza ve Türkiye ile gönül bağı olan insanlara ulaşmak için çalışacağız. Bulundukları ülkelerde daha güçlü hale nasıl gelirler, bizim bunlara katkımız nasıl olur? Bu konulara ağırlık vereceğiz. Onlar güçlendikçe Türkiye’nin yurtdışındaki gücüne katkı verirler.
Yurtdışındaki temaslarımız sırasında hazırladığımız dosyaları götüreceğiz. Örneğin FETÖ ile mücadele, örneğin ekonomi konularında. İlgili kurumlardan yardım ve bilgi alacağız. Topyekün bir lobi çalışması olacak. İş dünyası, medya, muhalefetten isimler, akademisyenler, bunlarla da diyalog içinde olunacak. Örneğin yurtdışında yatırımcılarla görüşmeye giderken, TOBB’dan TÜSİAD’dan da temsilci olacak.”

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