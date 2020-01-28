İltica oyunu

TUNCELİ’nin Pertek ilçesinde yaşayan Kumru Akkaya’nın evinin kapısına 20 Ocak’ta kırmızı boya ile ‘Geber Ermeni dölü’ yazıldı ve bir adet de Kalaşnikof mermisi bırakıldı. Pertek’te vatandaşların büyük tepkilerine yol açan bu olayın ardından başlatılan soruşturmada olayın faili yakalandı ve itirafçı oldu.

Polisin olayın faili olarak 23 Ocak’ta gözaltına aldığı Yurdal Daş, ifadesinde olayın ayrıntılarını anlattı. Daş’ın ifadesine göre Kumru Akkaya’nın Almanya’da yaşayan oğlu ve kendisinin kayınbiraderi olan İnan Akkaya, kendisini Almanya’dan aradı. Annesinin evinin önüne bir adet Kalaşnikof mermisi bırakmasını ve kapıya da ‘Geber Ermeni dölü’ yazmasını istedi. Akkaya bunların kendisinin Almanya’ya iltica etmesinde önemli olduğunu da söyledi.

BOYA DA BULUNDU

Bunun üzerine harekete geçen Yurdal Daş, Akkaya’nın belirttiği şekilde kapıya yazıyı yazdı ve mermi bıraktı. Olaydan sonra soruşturma başlatan polis olayı Pertek’te bir restoranda garsonluk yapan Daş’ın yaptığını belirledi ve gözaltına aldı. Evinde yapılan aramada da kapıya yazı yazarken kullanılan boya bulundu.

YAZIŞMALARI GÖSTERDİ

Ayrıca olaya ilişkin Yurdal Daş ile Almanya’daki kız kardeşiyle yaptığı Whatsapp yazışmaları da zanlının telefonunda tespit edildi. Olayı azmettirdiği belirlenen Yusuf İnan Akkaya’nın 5 Şubat 2015’te Almanya’ya gittiği, halen orada olduğu ve hakkında ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan arama kararı olduğu belirlendi. Mermi de incelenmek üzere Diyarbakır’daki polis kriminal laboratuvarına gönderildi.