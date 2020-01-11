İltica ne demek? İltica nedir? İltica TDK kelime anlamı

İltica hakkı veya iltica özgürlüğü, bazı ülkeler tarafından başvuru sahiplerine önceden belirlenmiş şartlara uygun olarak verilen yasal ve siyasi bir haktır. Cinsel, ırksal, dinsel, siyasi, kültürel vb. Konulara maruz kaldıklarını ispatlayan belgeler. Yaşadıkları ülkede ayrımcılığa ve yararlanıcı ülkelerin adli makamlarına başvuranların ifadeleri ilgili taraflarca incelenir.

İltica Ne Demek?

İltica hakkı, ülke komisyonları ve kabul edilirse, kişi sığınma alır. Böylece, bir kişi bu devletin koruması altına girer. Ülkenizdeki yaşam koşulları yetersizse veya can güvenliği tehlikedeyse sığınma başvurusunda bulunabilirsiniz.

Ülkede iç savaş, dış savaş, çatışma, şiddet veya soykırım durumlarında büyük iltica talepleri yapılabilir. Her zaman halkı düşünen bir sistemin varlığını görmek de önemli bir detaydır. Özellikle de kişilere özel olarak zarar veren bir durumu toplum yararına onarmak da iltica hakkı kategorisindedir. Hem iç hem de dış göç ile gelen kesimi ilgilendiren bir tanım olduğunu söyleyebiliriz.

İltica Nedir?

İltica hakkı, uluslararası hukuka uygun olarak herkese verilen bir haktır. Ancak, ülkenize geri dönerseniz yetkilileri hayatınızın ve güvenliğinizin gerçekten tehlikede olacağına ikna etmeniz gerekir.

Hikayenizi ve kanıtlarınızı önceden hazırlamanız çok önemlidir. Yetkili makamlara, aşağıdaki nedenlerle kendi ülkenizde taciz veya istismar edilme riski bulunduğunu göstermelisiniz: yarış; din; ulus; siyasal düşünce; veya bir sosyal gruba ait (örneğin, eşcinsel veya benzer bir gruba mensup kadınlar) olmak gerekir. Yetkililere ayrıca devletinizin sizi ülkenin hiçbir yerinde koruyamayacağını göstermelisiniz.