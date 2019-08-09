İlmek ilmek dokunuyor
HER yıl yenilenen Kâbe örtüsü 670 kilo ağırlığında saf ipek, 120 kilo altın ve 100 kilo gümüş ipliklerle işleniyor.
Hac görevlerini yerine getirmek için kutsal topraklarda bulunan hacı adayları, ibadetlerinin yanı sıra Mekke’deki çeşitli mekanları da ziyaret ediyor. Bu mekanların başında Kâbe’ye ait kutsal emanetlerin sergilendiği Mekke Müzesi, Kâbe Örtü Fabrikası ile Hz. Muhammed’in Medine’ye hicreti sırasında korunduğu Sevr Mağarası yer alıyor. Mevsimsel şartlar nedeniyle zamanla yıpranan Kâbe’nin örtüsü, her yıl en az ziyaretçinin olduğu gün olarak bilinen hacı adaylarının Arafat’a çıktığı gün değiştiriliyor. Örtü, Kâbe Örtü Fabrikası’nda 200 çalışanla 8-11 ay arasında tamamlanıyor ve dört parça halinde birleştiriliyor. İşçilerin başında 35 yıllık ustalar bulunuyor. Fabrikada her yıl 670 kilo ağırlığında saf ipekten dokunan örtü, 120 kilo altın ve 100 kilo gümüş ipliklerle ilmek ilmek işleniyor. 658 metrekare olan örtü, 14 metre uzunluğunda, 101 santimetre genişliğinde ve toplamda 47 top kumaş kullanılıyor. Örtünün yenilenmesinin maliyeti 24 milyon riyal (35 milyon lira) tutuyor. Örtünün dış yüzü için siyah renk kullanılırken iç kaplaması ise yeşil renk kumaşla yapılıyor.
OSMANLI DÖNEMİ’NDEN İZLER
Kutsal topraklara gelen herkesin ücretsiz gezebildiği Mekke Müzesi’ne, hacı adayları yoğun ilgi gösteriyor. Müzede 31. Osmanlı Padişahı Sultan Abdülmecit döneminde yaptırılan Kâbe kapısı muhafazası, Kâbe’nin kapısına çıkmak için kullanılan ve Osmanlı motiflerini taşıyan ahşap merdiven, Osmanlı döneminden kalma Altınoluk, yine Osmanlı döneminde yaptırılan ve zemzem kuyusundan su çıkarılan çıkrık, Kâbe örtüsünün elle dokunduğu ahşap tezgâh, minare alemleri, Kâbe’nin çevresindeki kapıların süslemeleri, hat örnekleri, Kâbe’nin içerisinde yer alan ve eski zamanda Kâbe’nin damını ayakta tutan sütunlar, el yazması Kuran-ı Kerim örnekleri, Hacer’ül Esvet muhafazaları, Kâbe kapıları, anahtarları, örtüleri, Kâbe’nin eski dönemlere ait fotoğrafları sergileniyor.
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