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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul (DHA)
06.02.2019 - 09:37, Son Güncelleme:

İntihardan illüzyonist Aref vazgeçirdi

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Kobra yılanının ısırması nedeniyle 6 ay önce ölümden dönen illüzyonist Aref Ghafour, Ataşehir'de intihar etmek isteyen 3 çocuk babası Mümin Y.'yi ikna ederek hayatını kurtardı. Katıldığı televizyon programında yaptığı illüzyon gösterisiyle bir anda tüm Türkiye'nin yakından tanıdığı bir isim haline gelen Aref Ghafour, 6 ay önce yılan sokması nedeniyle ölümden dönmüştü.

Dün akşam saat 20:15 sıralarında iş yerinden çıkan Ghafour, Ataşehir'de bir köprüye çıkarak intihar etmek isteyen 3 çocuk babasını Mümin Y.'yi 45 dakika süren çabanın ardından intihar etmemesi için ikna etti.

"KONUŞUP İKNA EDEBİLECEĞİMİ DÜŞÜNDÜM"

Akşam saatlerinde yaşanan olayın detaylarını anlatan ünlü illüzyonist Aref Ghafour, "Ofisteydim arkadaşlarla beraber bir toplantı vardı. Oradan çıkıp yemek için buraya gelecektim. Ataşehir metroya gelince bir baktım, polisler oradaki tüneli kapatmışlar. Oradan geçecektim bende. Bir sürü polis var itfaiye var. Merak ettim ne oluyor diye sağa çektim. Sonra bir baktım biri intihar ediyor. Konuşup ikna edebileceğimi düşündüm hayatını kaybetmemesi için" dedi.

"YANINA YAKLAŞTIĞIMDA BENİ TANIDI"

Polislerin kendisini tanımasının ardından Mümin Y.'nin yanına yaklaştığını söyleyen Aref, "Polislere 'Siz gelmeyin. Çünkü yaklaşılınca kendisini atmaya çalışıyordu' dedim. Yere oturdum adam rahat konuşsun diye. Zaten elinde içki vardı, bıçak vardı. 'Kendimi atacağım' diyordu. Yaklaştığımda 'Sen Aref değil misin?, Ben senin hayranınım' dedi. Dedim 'Sıkıntın ne? Neden böyle bir şey yapıyorsun?'... Oturdum, yaklaşık 45 dakika konuştum. İşte hayatını anlattı. Dolandırılmış birileri tarafından. 200 bin lira civarında parası gitmiş. O yüzden hayatı sıkıntıya girmiş. Ailesine bakamıyor. O yüzden eşi ondan ayrılmış" diye konuştu.

İntihardan illüzyonist Aref vazgeçirdi

"ONA YARDIMCI OLACAĞIM"

Aref, "Konuştum. Ona yardımcı olacağımı, iş ayarlayacağımı söyledim. Bir kaç ay önce hayatımı kaybetme tehlikesi atlattığımı, bende son anda kurtardığımı anlattım. Dedim 'Değmez yani basit şeyler için... Para her zaman kazanılır. İnsan hayatında inişler çıkışlar var. Bunlar atlatılabilecek şeyler. Seni bekleyen üç çocuğun var. Böyle bir şey yapma' Konuştuk işte, dedi bana yardım edeceğine kesin söz veriyorsan tamam" şeklinde konuştu.

"GÖRÜŞMEYİ KABUL ETMEYEN EŞİNİ DE İKNA ETTİK"

İntihar etmek isteyen Mümin Y.'nin eşini de ikna edeceğini söylediğini belirten Aref, "Eşim benimle görüşmüyor dedi. Dedim 'Eşini de seninle görüştüreceğiz ama burada olmaz. Ataşehir Asayiş Büro'ya gideceğiz. Burada yolu kapatıyoruz. Başka ambulans geçer o geçer, o geçer. Başkalarına da zarar veriyorsun aynı anda' Sonra ikna ettik. Yavaş yavaş bıçağı aldık elinden. Sonra karakola gittik" diyerek, yaşananları anlattı.

İntihardan illüzyonist Aref vazgeçirdi

İntihardan illüzyonist Aref vazgeçirdi

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