İlkokula başlama yaşı resmen 69 ay
İlkokula başlama yaşını 69 aya çıkaran, sözleşmeli öğretmenlerin kadroya atanması için gerekli süreyi kısaltan kanun yürürlüğe girdi.
Resmi Gazete’de yayımlanan kanunla 66 ay olan ilkokula başlama yaşı 69 ay olarak değiştirildi. Buna göre, mecburi ilköğretim çağı 6-14 yaş olacak. İlkokulların birinci sınıflarına o yılın 31 Aralık tarihinde 72 ayını dolduran çocukların kaydı yapılacak. Çocuğun gelişim durumuna bağlı olarak okula erken başlaması veya kaydın ertelenmesiyle ilgili konular ise yönetmelikle düzenlenecek.
Ayrıca, sözleşmeli öğretmenlerin başka bir yere atanmaları için doldurmaları gereken süre dörtten üç yıla, bu sürenin ardından öğretmen kadrolarına atananların aynı yerdeki görev süresi ise ikiden bir yıla indirildi.
YANILTICI REKLAMLARA CEZA
Çıraklık, kalfalık ve ustalık eğitimiyle mesleki ve teknik kurs programlarının uygulandığı mesleki eğitim merkezleri, organize sanayi bölgesi (OSB) yönetimlerince ve özel sektör tarafından açılabilecek. Milletlerarası özel öğretim kuruluşlarınca açılacak okullar bir sonraki öğretim yılını beklemeden faaliyete geçebilecek. Özel eğitim kuruluşlarına yanıltıcı reklamlar için cezai yaptırım uygulanacak. Özel okul öncesi eğitim, özel ilkokul, ortaokul ve liselere devam eden öğrencilere okulun öğrenim süresi kadar eğitim ve öğretim desteği verilmesi için, öğrencilerde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma şartı aranacak. Öğrenciler için verilen eğitim ve öğretim desteği, gereken şartları karşılayamayan kurumlardan geriye dönük olarak tahsil edilmeyecek.
Bunun yanında, yükseköğretim öğrencilerine yönelik yurt açma izni verme yetkisi Milli Eğitim Bakanlığı’ndan, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na devredildi. Bu uygulamanın yönetmeliği düzenleninceye kadar bir yıl süreyle işlemler, MEB tarafından yürütülecek. ÖSYM’de görevlendirilen yükseköğretim kuruluşlarında görevli öğretim elemanları ile MEB’de görevli öğretmenlere ödenen ancak sona eren ek ödeme uygulaması ise 31 Aralık 2021’e kadar devam edecek.
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