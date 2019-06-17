İlkokula başlama yaşı değişecek mi? İlkokula başlama yaşı kaç olacak?
2019-2020 eğitim dönemi için geri sayım devam ederken, ilkokula başlama yaşının 66’dan 69 aya çıkması gündeme geldi. Konuya dair gelişmelerden haberdar olmak isteyen çocuk sahibi vatandaşlar, bilgi almak adına internette araştırma yapıyor. Peki, İlkokula başlama yaşı değişecek mi? İlkokula başlama yaşı kaç olacak?
AK Parti Grup Başkanvekili Muş, ilkokula başlama yaşının 66 aydan 69 aya çıkarılması ve sözleşmeli öğretmenlerin tayin işlemlerine ilişkin kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi. İşte, konuya ilişkin tüm ayrıntılar...
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, ilkokula başlama yaşının 66 aydan 69 aya çıkarılması, yükseköğrenim yurtlarıyla ilgili izinlerin Gençlik ve Spor Bakanlığınca verilmesi, sözleşmeli öğretmenlerin 3 yıl sözleşmeli, 1 yıl kadroya atandıktan sonra bulunduğu yerde görev yapıp tayin isteme hakkına sahip olabilmesi gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi.
ZİYA SELÇUK NE DEMİŞTİ?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçtiğimiz günlerde, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtlamış ve okula başlama yaşının 66 aydan 69 aya çıkarılacağını söylemişti.
Bakan Selçuk, 4 yaş ve 3 yaşı da dikkate alarak, Bakanlık olarak, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve belediyelerle çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Hiç okula gidemeyenlerin evine okul öncesi paketi anlamında nasıl destek veririz ile ilgili paketler hazırladık, süreç devam ediyor. 69 ay olarak bir saptamamız var. Burada yapmak istediğimiz şey, 6-7 yaş çağ nüfusu iç içe girdi. 4+4+4'ten sonra aynı çağın nüfusunda yüzde 40'a yakın çocuğumuz oldu. Derslik açığımızla ilgili bize ortaöğretimde önümüzdeki yıl yepyeni bir fotoğraf sunacak. Bütün bu karışıklığın önüne geçmek için 69 ayı önümüzdeki yıl zaten gerçekleştirmiş olacağız." dedi.
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