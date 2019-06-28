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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Bülent SARIOĞLU/ANKARA
28.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

İlkokul yaşı 69 aya çıktı

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İlkokul yaşı 69 aya çıktı

TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen yeni torba yasayla 66 ay olan ilkokula başlama yaşı 69 aya çıkarıldı.

İlkokulların birinci sınıflarına, o yılın 31 Aralık tarihinde 72 ayını dolduran çocukların kaydı yapılacak. Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla, zorunlu ilköğretim çağı, 6-13 yaş grubundaki çocuklar yerine 6-14 yaş grubundaki çocukları kapsayacak. Zorunlu süreler öngörülmekle birlikte çocuğun gelişim durumuna bağlı olarak okula erken başlaması veya kaydın ertelenmesi ile ilgili ayrıntılar yönetmelikle düzenlenecek. TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen yeni torba yasayla 66 ay olan ilkokula başlama yaşı 69 aya çıkarıldı. İlkokulların birinci sınıflarına, o yılın 31 Aralık tarihinde 72 ayını dolduran çocukların kaydı yapılacak. Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla, zorunlu ilköğretim çağı, 6-13 yaş grubundaki çocuklar yerine 6-14 yaş grubundaki çocukları kapsayacak. Zorunlu süreler öngörülmekle birlikte çocuğun gelişim durumuna bağlı olarak okula erken başlaması veya kaydın ertelenmesi ile ilgili ayrıntılar yönetmelikle düzenlenecek. 

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENE 1 YIL İNDİRİM

Ayrıca sözleşmeli öğretmenlerin atama için doldurmaları gereken süre 4 yıldan 3 yıla, bu sürenin ardından kadroya atananların aynı yerdeki görev süresi ise 2 yıldan 1 yıla indi. Öğrenci yurtları ve buna benzer kurumların açılması ve işletilmesi ise, ortaöğretim düzeyinde Milli Eğitim, yükseköğrenim düzeyinde ise Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın iznine bağlı olacak. Diyanet İşleri Başkanlığı’nda çalışan sözleşmeli personelin 4 yıl süreyle başka bir yere atanamayacağına ilişkin süre 3 yıla indirildi. 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, talepleri halinde bulundukları yerde din hizmetleri sınıfına ait kadrolara atanacak. Sağlık Bakanlığı’nda çalışan sözleşmelilerin kadro için zorunlu hizmet süresi de 4 yıla düşürüldü. Sözleşmeli personelden 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, talepleri halinde, bulundukları yerdeki kadrolara atanacak. 

OSB’YE MEM YETKİSİ

Çıraklık, kalfalık ve ustalık eğitimi ile mesleki ve teknik kurs programlarının uygulandığı özel öğretim kurumu olarak tanımlanan “mesleki eğitim merkezleri”, organize sanayi bölgesi (OSB) yönetimlerince ve özel sektör tarafından açılabilecek. ÖSYM’de soru hazırlamak üzere görevlendirilen öğretim elemanları ile öğretmenlerin ek ödeme hakları 31 Aralık 2021’e kadar uzatıldı. MEB’e bağlı özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde hizmet alanlara ödeme yapılacak. Her engel türüne göre belirlenen yaşa kadar eğitim verilecek ve destek verilecek hastalık türleri açıkça yazılacak.

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