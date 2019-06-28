İlkokul yaşı 69 aya çıktı
TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen yeni torba yasayla 66 ay olan ilkokula başlama yaşı 69 aya çıkarıldı.
İlkokulların birinci sınıflarına, o yılın 31 Aralık tarihinde 72 ayını dolduran çocukların kaydı yapılacak. Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla, zorunlu ilköğretim çağı, 6-13 yaş grubundaki çocuklar yerine 6-14 yaş grubundaki çocukları kapsayacak. Zorunlu süreler öngörülmekle birlikte çocuğun gelişim durumuna bağlı olarak okula erken başlaması veya kaydın ertelenmesi ile ilgili ayrıntılar yönetmelikle düzenlenecek. TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen yeni torba yasayla 66 ay olan ilkokula başlama yaşı 69 aya çıkarıldı. İlkokulların birinci sınıflarına, o yılın 31 Aralık tarihinde 72 ayını dolduran çocukların kaydı yapılacak. Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla, zorunlu ilköğretim çağı, 6-13 yaş grubundaki çocuklar yerine 6-14 yaş grubundaki çocukları kapsayacak. Zorunlu süreler öngörülmekle birlikte çocuğun gelişim durumuna bağlı olarak okula erken başlaması veya kaydın ertelenmesi ile ilgili ayrıntılar yönetmelikle düzenlenecek.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENE 1 YIL İNDİRİM
Ayrıca sözleşmeli öğretmenlerin atama için doldurmaları gereken süre 4 yıldan 3 yıla, bu sürenin ardından kadroya atananların aynı yerdeki görev süresi ise 2 yıldan 1 yıla indi. Öğrenci yurtları ve buna benzer kurumların açılması ve işletilmesi ise, ortaöğretim düzeyinde Milli Eğitim, yükseköğrenim düzeyinde ise Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın iznine bağlı olacak. Diyanet İşleri Başkanlığı’nda çalışan sözleşmeli personelin 4 yıl süreyle başka bir yere atanamayacağına ilişkin süre 3 yıla indirildi. 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, talepleri halinde bulundukları yerde din hizmetleri sınıfına ait kadrolara atanacak. Sağlık Bakanlığı’nda çalışan sözleşmelilerin kadro için zorunlu hizmet süresi de 4 yıla düşürüldü. Sözleşmeli personelden 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, talepleri halinde, bulundukları yerdeki kadrolara atanacak.
OSB’YE MEM YETKİSİ
Çıraklık, kalfalık ve ustalık eğitimi ile mesleki ve teknik kurs programlarının uygulandığı özel öğretim kurumu olarak tanımlanan “mesleki eğitim merkezleri”, organize sanayi bölgesi (OSB) yönetimlerince ve özel sektör tarafından açılabilecek. ÖSYM’de soru hazırlamak üzere görevlendirilen öğretim elemanları ile öğretmenlerin ek ödeme hakları 31 Aralık 2021’e kadar uzatıldı. MEB’e bağlı özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde hizmet alanlara ödeme yapılacak. Her engel türüne göre belirlenen yaşa kadar eğitim verilecek ve destek verilecek hastalık türleri açıkça yazılacak.
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