İlkokul öğretmeninden öğrencilerini yasa boğan haber
Tokat’ta bisikletiyle gezintiye çıkan ilkokul öğretmeni Serkan Gökçe (37), 7 metre yükseklikteki istinat duvarından aşağı düşerek yaşamını yitirdi.
Olay, saat 19.00 sıralarında Kaşıkçıbağları Mahallesi’nde meydana geldi. Merkeze bağlı Kocacık Köyü İlkokulunda sınıf öğretmenliği yapan evli ve 1 çocuk babası Serkan Gökçe bisikletiyle gezintiye çıktı. Hızlı şekilde ilerlediği ileri sürülen Gökçe, bisikletinin hakimiyeti kaybederek kaldırıma çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Gökçe, bisikletiyle birlikte kaldırımın yanında bulunan 7 metre yükseklikteki istinat duvarından aşağı düştü. Gökçe’nin düştüğünü görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tokat Devlet Hastanesine kaldırılan Serkan Gökçe burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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