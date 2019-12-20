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DHA
20.12.2019 - 11:55, Son Güncelleme:

İlkokul öğretmeni taciz iddiasıyla tutuklandı

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İlkokul öğretmeni taciz iddiasıyla tutuklandı

BOLU'nun Gerede ilçesinde, öğrencilerine cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen ilkokul 3'üncü sınıf öğretmeni Hidayet A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Gerede'de bulunan bir ilkokulda 3'üncü sınıfın öğretmenliğini yapan Hidayet A., iddiaya göre, bazı kız ve erkek öğrencilerine cinsel tacizde bulundu. Öğrencilerden 2'si, durumu ailelerine anlattı. Bunun üzerine aileler, Gerede Cumhuriyet Savcılığı'na giderek, suç duyurusunda bulundu. Yapılan soruşturma sonucu Hidayet A., pazartesi günü, okulda derste olduğu sırada polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Hidayet A., salı günü, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

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