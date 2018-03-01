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    İlkokul öğrencisine İstiklal Marşı dayağı... Öğretmen 'Burası terör yuvası değil' demiş

    Burak EMEK/DİYARBAKIR (DHA)
    01.03.2018 - 13:26 | Son Güncelleme:

    DİYARBAKIR’ın merkez Kayapınar ilçesinde ortaokul öğrencisi M.F.’nin (12), derste İstiklal Marşı’nı ezbere okuyamadığı gerekçesiyle müzik öğretmeni F.K. tarafından dövüldüğü ileri sürüldü. Darp raporu alan aile, polis merkezine gidip öğretmenden şikayetçi oldu. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce de olaya ilişkin idari inceleme başlatıldı.

    Merkez Kayapınar ilçesindeki Şehit Jandarma Üsteğmen Tevfik Pehlivan Ortaokulu’nun 6. sınıf öğrencisi M.F. iddiaya göre, İstiklal Marşı’nı ezbere okuyamadığı için geçen haftaki derste müzik öğretmeni F.K. tarafından dövüldü. Ertesi gün bahçede, arkadaşı ile öğretmenin dayak olayını hatırlattığı için tartışan M.F., kendilerini gören F.K. tarafından tekrar dövüldü.

    Okul çıkışı eve gelen M.F.’nin yüzündeki morlukları gören ailesi, yaşananları dinledikten sonra hastaneden darp raporu alıp polis merkezine gitti. Aile müzik öğretmeni F.K.’den çocuklarına "Burası terör yuvası değil, biz de terörist yetiştirmiyoruz" dediği iddiasıyla şikayetçi oldu.

    ''UTANDIĞIM İÇİN SÖYLEYEMEDİM''

    Olayı anlatan M.F., müzik öğretmeni F.K.’nin daha önce kendilerine İstiklal Marşı’nın ezberlenmesi gerektiğini söylediğini belirtti. M.F. "İstiklal Marşı’na çalıştım; ama utandığım için söyleyemedim. 'Hocam, ben utanıyorum' dedim. Hatta bazı derslerde hiç hikaye falan da okumuyorum. O da sinirlendi, dedi ki burası terör yuvası değil, biz de terörist yetiştirmiyoruz" diye konuştu.

    Anne Vahide F. ise olayın ardından okuldan çağrıldıklarını ve kendilerinden şikayetçi olmamalarının istendiğini söyledi. Öğretmenin çocuklarına söylediği sözlere kızdıklarını belirten Vahide F., ''Çocuğuma bu lafın söylenmesi beni etkiledi. Babası da bu konuda sinirlendi" dedi.

    İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN İNCELEME

    Okul yönetimi tarafından olayla ilgili tutanak tutularak, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne gönderildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

     

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    Etiketler: Diyarbakır , İstiklal Marşı , dayak , son dakika
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