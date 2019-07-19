İlkokul kayıtları başladı mı? MEB e-Okul kayıt sorgulama ekranı
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2019-2020 eğitim öğretim yılı takvimi açıklandı. Okulların açılacağı tarihin belli olmasının ardından, veliler de ilkokul kayıtları ile ilgili hazırlıklarına başladı. Okul kayıtları yada okul sorgulama işlemleri bu yıl MEB e-Okul sistemi üzerinden yapılacak. Peki, ilkokul kayıtları başladı mı? İlkokul kayıtları nasıl yapılır? İşte, o konuya dair bilgiler.
Bakanlığın yayınladığı takvime göre bu sene okullar 9 Eylül 2019 tarihinde açılacak. Okulların açılmasına günler kala, ilkokula başlama yaşında çocuğu olan veliler, kayıt işlemleriyle ilgili araştırmalarına başladı. Çocuklarını okula yazdıracak olan aileler, 'İlkokul kayıt sorgulama nasıl yapılır?' sorusuna internet üzerinden cevap arıyor. İşte, MEB e-Okul kayıt sorgulama ekranı.
İLKOKUL KAYITLARI BAŞLADI
lkokul 1'inci ve 5'inci sınıflara aday kayıtların yapılması ve okul öncesi eğitim kurumları için kayıtların başlaması, takvime göre 1 Temmuz itibariyle gerçekleşecek. Temel Eğitim Genel Müdürlüğü'ne bağlı Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Daire Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre bu kayıtlar, e-Okul sistemi üzerinden e-kayıt yöntemiyle alınacak.
Çocuğunuzun hangi okula kayıtlı olduğunu, aşağıdaki linke tıkladıktan sonra TC Kimlik Numarasını ve doğum tarihini girerek görüntüleyebilirsiniz. İlkokula başlama yaşı hakkında detayları merak eden vatandaşlar, "2019-2020 Öğretim Yılı Okul Öncesi - İlkokul - Ortaokul e-Kayıt Sonuçları" ekranını kullanabilecek.
E-OKUL ÜZERİNDEN KAYIT YAPTIRMAK İÇİN TIKLAYIN
İLKOKULA BAŞLAMA YAŞI NASIL HESAPLANIR?
İlkokula başlama yaşını, aşağıdaki otomasyon üzerinden doğum tarihini girerek kolayca öğrenebilirsiniz.
Örnek doğum tarihleri şu şekilde;
01.01.2006: Çocuğunuz 164 aylık olduğundan 1. Sınıfa kaydı zorunludur.
Mecburi ilköğretim çağında olup herhangi bir sebeple okula kaydı yapılmamış okuma yazma bilmeyen çocukların kayıtları birinci sınıfa yapılır.
01.01.2007: Çocuğunuz 152 aylık olduğundan 1. Sınıfa kaydı zorunludur.
Mecburi ilköğretim çağında olup herhangi bir sebeple okula kaydı yapılmamış okuma yazma bilmeyen çocukların kayıtları birinci sınıfa yapılır.
01.01.2008: Çocuğunuz 140 aylık olduğundan 1. Sınıfa kaydı zorunludur.
Mecburi ilköğretim çağında olup herhangi bir sebeple okula kaydı yapılmamış okuma yazma bilmeyen çocukların kayıtları birinci sınıfa yapılır.
01.01.2009: Çocuğunuz 128 aylık olduğundan 1. Sınıfa kaydı zorunludur.
Mecburi ilköğretim çağında olup herhangi bir sebeple okula kaydı yapılmamış okuma yazma bilmeyen çocukların kayıtları birinci sınıfa yapılır.
01.01.2010: Çocuğunuz 116 aylık olduğundan 1. Sınıfa kaydı zorunludur.
Mecburi ilköğretim çağında olup herhangi bir sebeple okula kaydı yapılmamış okuma yazma bilmeyen çocukların kayıtları birinci sınıfa yapılır.
01.01.2011: Çocuğunuz 104 aylık olduğundan 1. Sınıfa kaydı zorunludur.
Mecburi ilköğretim çağında olup herhangi bir sebeple okula kaydı yapılmamış okuma yazma bilmeyen çocukların kayıtları birinci sınıfa yapılır.
01.01.2012: Çocuğunuz 92 aylık olduğundan 1. Sınıfa kaydı zorunludur.
Mecburi ilköğretim çağında olup herhangi bir sebeple okula kaydı yapılmamış okuma yazma bilmeyen çocukların kayıtları birinci sınıfa yapılır.
01.01.2013: Çocuğunuz 80 aylık olduğundan 1. Sınıfa kaydı zorunludur.
Mecburi ilköğretim çağında olup herhangi bir sebeple okula kaydı yapılmamış okuma yazma bilmeyen çocukların kayıtları birinci sınıfa yapılır.
01.01.2014: Çocuğunuz 68 aylık olduğundan Anaokulu, Ana Sınıfı ve Uygulama Sınıfına kaydı yapılır.
Ayrıca 66, 67 ve 68 aylık çocuklardan velisinin yazılı isteği bulunanlar da ilkokul birinci sınıfa kaydedilir.
01.01.2015: Çocuğunuz 56 aylık olduğundan Okulun kayıt alanında ikamet eden ve bir sonraki eğitim ve öğretim yılında ilkokula başlayacak çocukların kaydı yapıldıktan sonra fiziki imkanları yeterli olan Anaokulu ve Uygulama Sınıflarına 36-56 aylık, Ana Sınıflarına ise 45-56 aylık çocuklar da kaydedilebilir.
Bir grup oluşturabilecek kadar çocuk bulunmayan okullarda 36-68 aylık çocuklar da aynı Ana Sınıfına kaydedilebilir.
01.01.2016: Çocuğunuz 44 aylık olduğundan Okulun kayıt alanında ikamet eden ve bir sonraki eğitim ve öğretim yılında ilkokula başlayacak çocukların kaydı yapıldıktan sonra fiziki imkanları yeterli olan Anaokulu ve Uygulama Sınıflarına 36-56 aylık, Ana Sınıflarına ise 45-56 aylık çocuklar da kaydedilebilir.
Bir grup oluşturabilecek kadar çocuk bulunmayan okullarda 36-68 aylık çocuklar da aynı Ana Sınıfına kaydedilebilir.
01.01.2017: Çocuğunuz 32 aylık olduğundan Anasınıfı, Anaokulu, Uygulama Sınıfına kayıt yaşı uygun değildir.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle