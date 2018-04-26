Ä°lkokul gezisinde â€™dansÃ¶zlÃ¼- zenneliâ€™ gece.. SoruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±

Edirne YÃ¼ksel YeÅŸil Ä°lkokulu yÃ¶netimi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik BayramÄ± etkinlikleri kapsamÄ±nda, 4â€™Ã¼ncÃ¼ sÄ±nÄ±f Ã¶ÄŸrenci ve velilerini kapsayan, Ankaraâ€™da AnÄ±tkabirâ€™in, Kapadokyaâ€™da da tarihi ve turistik yerlerin ziyaret edilmesi iÃ§in gezi dÃ¼zenledi. Geziye okul mÃ¼dÃ¼rÃ¼ Fatma KÄ±lÄ±Ã§, Ã¶ÄŸretmenler ile yaklaÅŸÄ±k 70 Ã¶ÄŸrenci ile velileri katÄ±ldÄ±. Edirneâ€™den otobÃ¼slerle yola Ã§Ä±kÄ±lÄ±p, ilk gÃ¼n Ankaraâ€™da AnÄ±tkabir ve 1â€™inci Meclisâ€™i ziyaret eden Ã¶ÄŸrenciler ve veliler daha sonra NevÅŸehirâ€™e geÃ§erek burada tarihi ve turistik alanlarÄ± gezdi.

Ã‡OCUKLARA ZENNE VE DANSÃ–Z Ä°ZLETÄ°LDÄ°

NevÅŸehir merkezde bir otelde konaklayan geziye katÄ±lanlar, programda ÃœÃ§hisar beldesinde bir eÄŸlence mekanÄ±nda dÃ¼zenlenen â€™TÃ¼rk Gecesiâ€™ etkinliÄŸine katÄ±ldÄ±. Gecede Ã¶ÄŸrenciler, veliler, Ã¶ÄŸretmenlerin yanÄ± sÄ±ra dÄ±ÅŸarÄ±dan gelenler de bulunurken, Ã¶nce folklor gÃ¶sterileri sunuldu. ArdÄ±ndan sahneye Ã¶nce â€™zenneâ€™, ardÄ±ndan da dansÃ¶z Ã§Ä±ktÄ±. Gecede ayrÄ±ca, ateÅŸli danslar gÃ¶sterisi ile halk oyunlarÄ± ekipleri de sahne aldÄ±. Velilerden bazÄ±larÄ± dansÃ¶z ve zennenin ilkokul Ã¶ÄŸrencileri Ã¶nÃ¼nde gÃ¶steri yapmasÄ±na tepki gÃ¶sterip, geceden Ã§ocuklarÄ±yla ayrÄ±lmak istedi. Ancak, konakladÄ±klarÄ± otelin uzak olmasÄ± ve araÃ§ bulamadÄ±klarÄ± iÃ§in ayrÄ±lamadÄ±lar. YaklaÅŸÄ±k 3 saat sÃ¼ren gecede TÃ¼rk bayraÄŸÄ± aÃ§Ä±lÄ±p, 10â€™uncu YÄ±l MarÅŸÄ± da sÃ¶ylendi.

VALÄ°LÄ°K SORUÅžTURMA BAÅžLATTI

Edirne ValiliÄŸi, geziye katÄ±lan Ã¶ÄŸrencilerin iÃ§kili mekana gÃ¶tÃ¼rÃ¼lÃ¼p, dansÃ¶z ve zenne izlettirilmesine bazÄ± velilerin tepki gÃ¶stermesi Ã¼zerine harekete geÃ§ti. Geceye ait gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri inceleyen valilik, okul mÃ¼dÃ¼rÃ¼ ile geziye katÄ±lan 4 Ã¶ÄŸretmen hakkÄ±nda inceleme ve soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.

'NAHOÅž GÃ–RÃœNTÃœLER'

Ä°l Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ de konuyu, Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±â€™na bildirdi. Ä°l Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼â€™nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "23-24 Nisanâ€™da Konya Ankara, Ä°stanbul, NevÅŸehir illerine dÃ¼zenledikleri bir etkinlikte, Ã¶ÄŸrencilerin de bulunduÄŸu bir ortamda nahoÅŸ gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler Ä°l Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼â€™ne ulaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ olup, gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerin incelenmesi sonrasÄ±nda geziye katÄ±lan okul mÃ¼dÃ¼rÃ¼ ve Ã¶ÄŸretmenler hakkÄ±nda inceleme ve soruÅŸturma iÅŸlemleri valilik tarafÄ±ndan baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r" denildi.

EÄžÄ°TÄ°M BÄ°R-SEN: KABUL EDÄ°LECEK BÄ°R OLAY DEÄžÄ°L

EÄŸitim Bir-Sen Edirne Åžube BaÅŸkanÄ± ErdinÃ§ DalgÄ±Ã§, ilkokul Ã¶ÄŸrencilerinin bÃ¶yle bir ortama sokulmalarÄ±nÄ± doÄŸru bulmadÄ±klarÄ±nÄ± belirterek,Ã¿"Bu gibi olaylar milli ve manevi yÃ¶nden kesinlikle uygun deÄŸil. YaÅŸÄ± ne olursa olsun, bu konudaki Ã¶ÄŸrencilerimiz ilkokul Ã¶ÄŸrencisi, lise Ã¶ÄŸrencisi bile olsa hoÅŸ ÅŸeyler deÄŸil. SeyretmiÅŸ olduÄŸum gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde Ã¶ncesinde folklor gÃ¶sterileri var. Ancak devamÄ±nda yabancÄ±larÄ±n bulunduÄŸu yerde, dansÃ¶zÃ¼n Ã§Ä±kÄ±p Ã¶ÄŸrencilere nasÄ±l gÃ¶bek atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼cÃ¼k Ã§ocuklara yapÄ±lmÄ±ÅŸ olmasÄ± kesinlikle kabul edilecek bir olay deÄŸil. Bu gibi gezilerde bunlara dikkat edilmesi, gidilen format farklÄ± sÃ¶ylenebilir, bÃ¶yle bir durum ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nda kesinlikle Ã¶ÄŸrencilerin oradan alÄ±nmasÄ± gerekirdi diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum" dedi.

Bu arada okul idarecileri, gittikleri mekanÄ±n iÃ§kili olduÄŸunu bilmediklerini sÃ¶ylemekle yetindi.