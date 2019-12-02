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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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02.12.2019 - 21:04, Son Güncelleme:

İlknur Gök ile access enerjiye giriş yapın!

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İlknur Gök ile access enerjiye giriş yapın!

Hayallerinizdeki hayatı yaşamak için saklı enerjinizi keşfedin!

Son yıllarda hayat kalitemizi etkileyen sorunlar için alternatif yöntemler üretmek kaçınılmaz bir hal almış bulunuyor.

Aslında ulaşmak istediğimiz hedeflere, yaşamak istediğimiz hayata, yapmak istediklerimize kavuşmaya engel olan kendi düşüncelerimiz…Bunu biliyor olsak bile düşüncelerin değişimlerini sağlamak her zaman kolay olmuyor.

Access İzmir’e yıllar önce yerleşen bir arkadaşımı ziyarete gittiğimde günlük hayat akışından, aslında ufak ama kafamı fazlasıyla meşgul eden dertlerden, tam hayata geçeceğini düşünürken son dakika pürüzlerle olmayan iş ve özel hayat sorunlarından yakındığım sırada karşıma çıktı.

Access enerji baş bölgesinde yer alan 32 noktaya dokunarak gerçekleşen bir değişim ve dönüşüm aracı! Kulağa ilk başta biraz ayakları yere basmayan bir cümle olarak yansıdığı kaçınılmaz. Eğer benim gibi yeniliklere açık ve denemekten zarar gelmez diyenlerden iseniz siz de hayat değişimlerine hazırlıklı olun. Ben İlknur Gök’le o an karar verip bin bir ricayla öne alınan bir randevu sayesinde tanışma fırsatını yakaladım. Sonrasında iyi ki de bütün kapıları zorlayıp tanışmışım dedim. Seans  sonrasında geçen bi ay içinde hızlı bir değişim yaşayarak bir çok yeniliği hayata geçirip bu süreci tecrübe etme şansına eriştim.

Access bizi arzu ettiğimiz hayatı yaşamaktan alıkoyan alışkanlık, yargı ve kararları hızlıca, basitçe ve pratik şekilde değiştirebilmemiz için, bizlere her an kullanabileceğimiz dönüştürücü bir çalışma sunuyor. Başımızın etrafında 32 tane nokta olduğunu ve bu noktalara hafifçe dokunulduğunda, hiç bir çaba sarf etmeden ve kolayca; alıp kabul etmenize engel olan her şeyin etkisini giderebileceğinizi biliyor muydunuz? Access Bars, bugüne kadar tüm dünyada binlerce insana; uyku, sağlık, kilo, para, seks, ilişkiler, endişe, stres ve benzeri daha bir çok konuda hayatlarını istedikleri yönde değiştirmelerine yardım etmiş.

Ben de alışkanlıklarına fazlı bağlı olan ve geçmişten bir türlü kopamayan biri olarak tüm evimde aslında yıllar önce yapmam gereken bir tadilata giriştim. Hemen sonrasında ise uzun zamandır çalıştığım ama bin bir serzenişte bulunduğum, memnuniyetsiz olduğum kadar hamle edecek cesarete de sahip olamadığım işimden ayrıldım. Tüm bunlar sonunda üzerimdeki hafifliği, yeni hayatımı kucaklama şeklimi anlatamam. Tabi ki İlknur hanımı asla İzmir’de bırakmadım ama hayat temposu gereği sıklıkla orada bulunamadığım için de kendisinden sosyal medyayı kullanarak gerçekleştirdiği online seanslarla destek almaya devam ettim.

En büyük gücümüz her şeyi değiştirip dönüştürme yeteneğine sahip olmaktır.
Gelin bir yerden başlayın!

Size de hayatın tümü neşe, ihtişam ve mutlulukla gelsin!

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