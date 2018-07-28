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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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MUĞLA (AA)
28.07.2018 - 23:12, Son Güncelleme:

İlker Başbuğ: "Her şeyden evvel geçmişi iyi bilmek lazım"

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İlker Başbuğ: "Her şeyden evvel geçmişi iyi bilmek lazım"

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, bugünü, hatta yarını iyi anlayabilmek için her şeyden evvel geçmişi iyi bilmek gerektiğini belirterek, "Özelikle bu, siyasetçiler açısından da yöneticiler açısından da çok önemli." dedi.

Başbuğ, Muğla'nın Bodrum ilçesinde "Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Güç Odaklarının Mücadelesi" adlı kitabı için imza günü düzenledi.

Etkinlikte gazetecilere açıklama yapan İlker Başbuğ, sivil, askeri ilişkiler üzerine Türkiye'de bazı kitapların bulunduğunu söyledi.

Konu üzerinde araştırmaya başladıklarını, bir seneye yakın inceleme safhası olduğunu belirten Başbuğ, sivil, askeri ilişkiler olarak konuya bakmanın biraz dar açıdan olduğunu dile getirdi.

İki yıllık bir çalışmanın sonucu ortaya çıkan kitabının Osmanlı tarihinden 1923'e kadar olan dönemi incelediğini aktaran İlker Başbuğ, şunları kaydetti:

"Aslında fazla şey değişmiyor. Olaylar maalesef hep tekerrür ediyor, aynı şeyler yaşanıyor. Dolayısıyla hep şunu söylüyoruz. Bugünü, hatta yarını iyi anlayabilmek için her şeyden evvel geçmişi iyi bilmek lazım. Özelikle bu, siyasetçiler açısından da yöneticiler açısından da çok önemli. Geçmişi, tarihi konularda yeterli bilgiye sahip olmayanların gerçekten geleceğe yönelik ve bugünkü karşılaşılan sorunlara yönelik sağlıklı çözümler üretmesi de pek kolay değil. Onun için diyoruz ki; bugünü ve yarını anlamak istiyorsanız her şeyden evvel dünü anlayın, düne bakın. Bu kitap işte bu konuyu imkanlar dahilinde dile getiriyor."

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