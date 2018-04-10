İlkeler bazında bir ittifak var

CHP VE İYİ PARTİ ZİYARETİ
Türk Polis Teşkilatı’nın 173. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Balgat’taki 10 Nisan Polis Merkezi’ni ziyaret eden Karamollaoğlu, önümüzdeki günlerde kurultaylarını yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e kutlama ziyareti yapacağını söyledi. Bu ziyaretlerde görüşlerini paylaşacağını da belirten Karamollaoğlu, “İlkeler neler? Parlamenter sistem mi?” sorusu üzerine, partisinin ‘kuvvetler ayrılığı’ prensibinin üzerinde durduğunu vurgulayarak, “Parlamenter sistem de olabilir, başkanlık sisteminde kuvvetler ayrımı sağlanırsa o da olabilir. Mühim olanı icra gücü olan bir yetkilinin karşısında, güçlü bir parlamentonun olmasıdır. Aynı zamanda adalet mekanizmasının kesinlikle yürütmenin ve başkasının etkisi altında kalmamasıdır. Aksi takdirde adalet tecelli etmez” dedi. Karamollaoğlu, HDP ile ittifak sorusuna karşılık, bu konular için erken olduğunu ancak herkesle konuşacaklarını söyledi.