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    İlkeler bazında bir ittifak var

    ANKARA
    10.04.2018 - 23:20 | Son Güncelleme:

    SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İYİ Parti ve DP ile ilkeler bazında bir ittifak olduğunu belirterek, “İnşallah o fiilen ne zaman olur, nasıl olur, bir şey olur mu, o seçim atmosferine girildikten sonra. Şu anda bir seçim atmosferi var ama seçim kararı alındıktan sonra verilecek bir karardır” dedi.

    CHP VE İYİ PARTİ ZİYARETİ
    Türk Polis Teşkilatı’nın 173. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Balgat’taki 10 Nisan Polis Merkezi’ni ziyaret eden Karamollaoğlu, önümüzdeki günlerde kurultaylarını yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e kutlama ziyareti yapacağını söyledi. Bu ziyaretlerde görüşlerini paylaşacağını da belirten Karamollaoğlu, “İlkeler neler? Parlamenter sistem mi?” sorusu üzerine, partisinin ‘kuvvetler ayrılığı’ prensibinin üzerinde durduğunu vurgulayarak, “Parlamenter sistem de olabilir, başkanlık sisteminde kuvvetler ayrımı sağlanırsa o da olabilir. Mühim olanı icra gücü olan bir yetkilinin karşısında, güçlü bir parlamentonun olmasıdır. Aynı zamanda adalet mekanizmasının kesinlikle yürütmenin ve başkasının etkisi altında kalmamasıdır. Aksi takdirde adalet tecelli etmez” dedi. Karamollaoğlu, HDP ile ittifak sorusuna karşılık, bu konular için erken olduğunu ancak herkesle konuşacaklarını söyledi. 

    Etiketler: Saadet Partisi , Temel Karamollaoğlu , gazetehaberleri , gündem
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