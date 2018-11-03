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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
03.11.2018 - 13:07, Son Güncelleme:

İlkel şartlarda yaşayan aile ilgili yeni açıklama

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İlkel şartlarda yaşayan aile ilgili yeni açıklama

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, önceki gün basında Tercan ilçesinde 7 kişilik bir ailenin, dağda ilkel şartlarda yaşadığı iddialarına cevap verdi. Vali Arslantaş yaptığı açıklamada basında Erzincan’ın Tercan ilçesine bağlı Konarlı köyünde yaşayan "Türkçe bilmedikleri" iddia edilen Taşer ailesine ait çocuklardan ikisinin 2005 yılında Tercan YİBO’dan mezun oldukları, birinin ise Tercan MYO Bilgisayarlı Muhasebe bölümünden mezun olduğunun tespit edildiğini kaydetti. 

Vali Arslantaş, çıkan haberlerde "ailenin yaşamlarını sürmek için yeni bir ev talepleri olduğu" konusunda ise Tercan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ailenin sürekli ziyaret edildiğini bildirerek, ziyaretlerde yapılan tespitlerde ailenin yaşadığı yerin elverişli olmaması sebebiyle ilçe merkezinde veya köyde ulaşımın ve diğer ihtiyaçlarını daha iyi karşılayabileceği bir konut bulunması ve vakıf imkanları dahilinde aileye kira yardımı yapılabileceği tavsiye ve teklif edildiğini kaydetti.

Vali Arslantaş, aile reisi Hüseyin Taşer’in "150 küçükbaş hayvanına ancak Yukarıkom mevkiinde bakabileceğini ve yaşadığı bölgede Koşan Baba türbesini yalnız bırakamayacağını söyleyerek teklifi reddettiğini açıkladı. 

Öte yandan aile reisi Hüseyin Taşer’in 2 engelli çocuğuna 30 Aralık 2009 tarihinde 2022 sayılı kanun kapsamında engelli aylığı bağlandığını ve düzenli olarak ödemelerinin halen devam etmekte olduğunu kaydeden Vali Arslantaş, ayrıca eşi Emine Taşer’in 24 Ağustos 2017 tarihinden itibaren yine aynı kanun kapsamında yaşlı ve muhtaç aylığı aldığını söyledi.

Yine Emine Taşer'in engelli olan oğlu M.T’ye baktığı için 6 yılda toplam 78 bin 683 lira evde bakım aylığı ödendiğini söyleyen Vali Arslantaş, diğer engelli çocuk H.T. için ise halen evde bakım ücreti ödenmekte olduğunu ve aileye halen aylık olarak toplam 2 bin 806 TL nakit yardımı yapıldığını aktardı. 

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