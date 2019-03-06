İlk ziyaret Kıbrıs’a
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ilk yurtdışı ziyaretini KKTC’ye yaptı.
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yla bir araya gelen Şentop, KKTC Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay ve Başbakan Tufan Erhürman’la da görüştü. Şentop’un Akıncı ile görüşmesinde Kıbrıs sorunu ve muhtemel müzakere konuları ele alındı. Şentop, Kıbrıs’ta çözüm için yeni fikirlere ihtiyaç olduğunu, sonuç vermeyecek süreçlerle zaman kaybetmenin Kıbrıs Türkü’ne haksızlık olduğunu ifade etti ve “Taraflar arasında ortak bir vizyon bulunmadığı takdirde müzakerelere tekrar başlanmasının anlamlı olmadığını düşünüyoruz” dedi.
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