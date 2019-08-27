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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA
27.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

İlk ziyaret CHP’ye: HDP ‘demokratik ittifak’ turu başlattı

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İlk ziyaret CHP’ye: HDP ‘demokratik ittifak’ turu başlattı

Diyarbakır, Van ve Mardin’de büyükşehir belediye başkanları görevden alınan HDP yöneticileri, ‘demokrasi ittifakı’ oluşturmak amacıyla görüşmelere CHP Genel Merkezi’nden başladı. Görüşmede CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da ‘birlikte çözüm arayışlarına’ olumlu yaklaştığını belirterek, demokratik değerleri savunan ortak tutumun önemini vurguladığı belirtildi.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli başkanlığında, HDP’li Meclis Başkanvekili Mithat Sancar, HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan ve HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Alican Önlü’den oluşan heyet, dün CHP Genel Merkezi’nde CHP Lideri Kılıçdaroğlu’yla görüştü. Toplantıya CHP Sözcüsü Faik Öztrak ile Grup Başkanvekili Engin Özkoç ve Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı da katıldı.

HDP yönetimince yapılan açıklamada, “Karşılıklı değerlendirmelerde Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediyelerine kayyım atamalarının bir siyasi darbe olduğunda hemfikir olunmuştur” denildi.

İKİNCİ ADRES KESK

HDP yönetiminin CHP ziyareti, yeni yasama yılından önce yargı paketi ve ‘demokratik anayasa’ konuları başta olmak üzere gelecek dönemde ‘demokrasi ittifakı’ kurmak amacıyla atılan ilk adım oldu. HDP heyeti, CHP Genel Merkezi’nin ardından KESK Genel Merkezi’ne giderek KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik ve yönetim kurulu üyeleriyle görüştü. Sezai Temelli, belediye başkanlarının görevden alınıp kayyım atanmasını, ‘sivil darbe, siyasi şiddet’ olarak gördüklerini belirtti. Temelli, “Bu mağduriyeti aşmanın yegane yolu demokrasi, hak, hukuk, adalet mücadelesinde yan yana gelmektir. Biz, kayyımların atanmasından çok önce böyle bir karar almıştık” dedi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, HDP heyetine demokrasi, anayasa ve yargı reformu konularında partilerinin bilinen görüşlerini anlattıklarını vurguladı. “Her partinin farklı tüzüğü, farklı programı, farklı dünya görüşü vardır” diyen Öztrak, kayyımlar konusunda HDP yönetiminin tepkisine destek verdi.

KARAR SİYASİDİR DİYORUZ

Öztrak, “Başkanlara mazbataları verilmeden kayyım sürecinin başlatıldığı anlaşılmaktadır. Bunun adı seçime girmek serbest ama kazanmak yasak anlayışıdır. İşte bunun için biz bu karar hukuki değil, siyasidir diyoruz. İktidar sandıkta yenildiği siyasi rakiplerini, elindeki devlet gücünü terörle mücadele gerekçesiyle istismar ederek yargı kararı olmadan tasfiye etmeye kalkarsa, buna en hafifinden mızıkçılık denir” diye konuştu.

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