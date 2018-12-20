İlk ziyaret Anıtkabir’e
CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Ekrem İmamoğlu, dün Anıtkabir’i ziyaret etti. Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu. Saygı duruşunun ardından Anıtkabir’in basamaklarında kendisine eşlik edenlerle hatıra fotoğrafı çektiren İmamoğlu, daha sonra Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı.
İmamoğlu anı defterine şunları yazdı:
İSTANBUL MESAJI
“Ülkemizin kurtarıcısı, Cumhuriyetimizin kurucusu, Ulu Önderimiz, Cumhuriyet’e, değerlerine ve ilkelerine sahip çıkmaya devam edeceğimizin en önemli görevlendirme sürecinin ilk gününde, manevi huzurunuzda size, milletimize layık olma bilinci ile gelmiş bulunmaktayım. İstanbul kenti Türkiyemizin 21. yüzyılda Cumhuriyet’in temel değerleri ile en iyi şekilde yönetilme hedefi ile buluşabilmesi için şahsım, yol arkadaşlarım ve tüm İstanbul halkı ile sonsuz bir enerjiyle çalışacağımıza emin olabilirsiniz. Çok sevdiğinizi bildiğimiz İstanbul’a bir dünya başkenti, merkezi olduğu bilinci ve Türkiye’mizin vitrini, milletimizin kalbi olduğu bilinci ile nice güzel işler başaracağız. Cumhuriyet’in evlatları, Atatürk ilke ve inkılaplarının savunucusu kimliğimizle size söz veriyor, huzurunuzda saygıyla eğiliyorum.” İmamoğlu, daha sonra İsmet İnönü’nün kabrini de ziyaret ederek çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu.
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