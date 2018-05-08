İlk vaadi gençlere: Yılda 500’er liralık iki burs

İnce, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, randevu verirse Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la da istediği mekânda görüşeceğini, HDP’nin adayı Selahattin Demirtaş’la da yarın cezaevinde görüşmek için Adalet Bakanlığı’na başvurduğunu açıkladı. İnce şunları söyledi:

“Bizim derdimiz bozuk düzeni değiştirmek. Bu bozuk düzeni değiştirmedikçe Erdoğan’ı değiştirmekle bir şey olmaz. Bir mutlu azınlık var, toplumun büyük bölümü mutsuz. Dolar, Euro, işsizlik rakamları, enflasyon, gübre, mazot fiyatı inerse, Erdoğan da insin. 80 milyondan daha mı değerli yani? Ama derdimiz o değil. Medya susmuş, iş dünyası korkmuş. Medyadan da iş dünyasından da hiçbir umudum yok. Bu devrimi millet gerçekleştirecek.

UZAY MADENCİLİĞİ

Siyasette önümüzdeki dönemde uzay madenciliğini tartışacağız. Hurafeleri değil bilimi konuşacağız. Mesela kuantum diyen, endüstrisi 4.0 devriminden bahseden bir cumhurbaşkanı olacak. Benim derdim gençler, çocuklar. Benim derdim geleceğimiz. Gençlere ilk müjdemi veriyorum. Cumhurbaşkanı olduğumda, 19 Mayıs’ta ve 29 Ekim’de size ihtiyaçlarınızı gidermek için 500 lira para vereceğiz. 19 Mayıs’ta gençlik bursu, 29 Ekim’de Cumhuriyet bursu. Bu parayı nereden bulacaksın diye soranlara, sarayı 6 ay süreyle halka açacağım. Sonra kapatacağım. Edeceğim tasarrufla gençlere bu bursu vereceğim. 6 ay sonra da sarayı, üniversite sınavında ilk 5 bine giren en zeki çocuklara vereceğim. Memleketin en akıllı çocukları orada okuyacak, orayı bir bilim merkezi yapacağım.

Meydanlarda bağırıp çağrılmayacağı için cumhurbaşkanına hakaret de edilmeyecek. Cumhurbaşkanına hakaret maddesini kaldıracağız. Eleştirirse eleştirir, hiç kimseye dava açmayacağım galiz küfür etmediği sürece. Memleketin sorunlarını çözmeye talibim, kavga etmeye talip değilim. Ben Alevi’yi, Sünni’yi, Şafi’yi barıştırmak istiyorum.”