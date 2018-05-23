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    İlk Türk F-35'i böyle havalandı

    Hürriyet Haber
    23.05.2018 - 10:02 | Son Güncelleme:

    Türk Hava Kuvvetleri’nin İlk F-35 uçağının, Texas Fort Worth tesislerinden havalanışının görüntüleri yayınlandı.

    Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Müsteşarlığı'nın Twitter adresinden yapılan paylaşımda, "Türkiye için üretilen ilk F-35A uçağının Lockheed Martin Texas Fort Worth tesislerinden havalanışı" mesajına yer verildi.

    Etiketler: F-35 , Uçak , Türk Hava Kuvvetleri , gündem
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