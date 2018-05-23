İlk Türk F-35'i böyle havalandı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Müsteşarlığı'nın Twitter adresinden yapılan paylaşımda, "Türkiye için üretilen ilk F-35A uçağının Lockheed Martin Texas Fort Worth tesislerinden havalanışı" mesajına yer verildi.
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