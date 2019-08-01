“İlk Türk Arktik Bilimsel Seferi” gerçekleştirildi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri“İlk Türk Arktik Bilimsel Seferi” gerçekleştirildi
GeriGündem “İlk Türk Arktik Bilimsel Seferi” gerçekleştirildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
01.08.2019 - 21:38, Son Güncelleme:

“İlk Türk Arktik Bilimsel Seferi” gerçekleştirildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
“İlk Türk Arktik Bilimsel Seferi” gerçekleştirildi

Kuzey Kutbu'na 11-26 Temmuz 2019'da yapılan "İlk Türk Arktik Bilimsel Seferi"nin sponsorluğunu üstlenen Türkiye İş Bankası ev sahipliğinde, seferde görev alan bilim insanlarının katılımıyla toplantı gerçekleştirildi.

Toplantının açılışında konuşan İş Bankası Genel Müdürü Bali, bilimsel ve akademik araştırma programlarının geliştirilmesinin ve kurumlarca desteklenmesinin Türkiye’nin geleceği ve toplumsal gelişim anlamında çok önemli olduğunu vurguladı.

Bali, İş Bankası’nın 100 yıla yaklaşan tarihi boyunca, faaliyetlerinde hep toplum yararını gözeten, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakma misyonu üstlenen, öncü ve rehber bir kurum olduğunu ifade ederek, “İş Bankası olarak Arktik’e yapılan ‘İlk Türk Bilim Seferi’ne verdiğimiz böylesine geniş kapsamlı destek de sosyal sorumluluk konusundaki bu bakış açımızın başka bir yansıması. İlklerin bankasıyız, Arktik’e yapılan ‘İlk Türk Bilimsel Seferi’nin bir parçası olmaktan, bu çapta bir bilimsel çalışmaya destek vermekten gurur duyuyoruz.” diye konuştu.

Arktik’in, buzulların altında pek çok bilinmezliği barındıran, bu yönüyle de bilim dünyasının ilgisini çeken alanlardan biri olduğuna dikkati çeken Bali, şunları kaydetti:

“Sefere katılan bilim insanlarımız, farklı üniversite ve kurumların da dâhil olduğu 40’ın üzerindeki araştırmacının ihtiyaç duyduğu bulguları da topladılar. Bunun yanı sıra Arktik bölgesindeki sonraki çalışmalar için gerekli izinler, prosedürler konusunda önemli bir hafıza biriktirdiler. İlkler hep zordur, ama yol gösterici olması açısından da önemlidir. Elde edilen tüm bilgilerin, önümüzdeki dönemde akademik dünyamızda bu alandaki çalışmalara katkı sunacağına ve çarpan etkisi ile başarısının yıllara yayılacağına inanıyorum.”

Bali, bilimsel çalışmaları desteklemenin, hemen hemen her sektörü, her alanı teknolojik yeniliklerin şekillendirdiği bu süreçte çocukları ve gençleri bilime dayalı, farklılık yaratacak çalışmalara daha fazla yönlendirmenin önemine işaret ederek, “İlk Türk Arktik Bilimsel Seferi’nin, bilime katkısının yanında gençlerimiz, öğrencilerimiz için de ilham verici bir başarı öyküsü olduğuna inanıyorum. Şunu unutmamalıyız ki dijitalleşme, kodlama, yapay zekâ, robotik endüstriler üzerine inşa edilen yeni dünyada, ülkelerin başarısı bilime, eğitime ne kadar önem verdikleri ile doğru orantılı olacak. Bugün burada sizlerle bir arada olmamıza vesile olan ve büyük bir önem atfettiğimiz bilimsel sefer, bu heyecanımızın bir parçası.” şeklinde konuştu.

“İlk Türk Arktik Bilimsel Seferi” gerçekleştirildi



“KIŞIN ANTARKTİKA’DA, YAZIN KUZEY KUTBU’NDA ÇALIŞMAK İSTİYORUZ”

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca ise İstanbul Teknik Üniversitesi Kutup Araştırmaları Uygulama Araştırma Merkezi (İTÜ PolReC) koordinasyonunda devam eden kutup araştırmalarının göğüs kabartmaya devam ettiğini söyledi.

Türkiye İş Bankası sponsorluğunda İTÜ PolReC koordinasyonunda ekiplerinden ve birçok farklı kurumdan araştırmacıların, Arktik bölgede yaşanan iklim değişikliğini görmek ve bu değişimin ekosistem üzerindeki etkilerini incelemek üzere örneklemeler ve gözlemler yapmak üzere yola çıktığını anımsatan Prof. Dr. Karaca, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye’de hortum gibi uç hava olaylarının görülmesi, temiz su kaynaklarının ve tarım arazilerinin azalması, deniz suyu seviyesinin artmasıyla etkisini hissettiğimiz küresel iklim değişikliğinin ölçümlenmesi geleceğimiz açısından büyük önem taşıyor. İTÜ’nün bilimsel altyapısı ve öncü misyonu ile iklim değişikliğinin etkilerini gözlemleyerek, gelecek nesillere temiz bir dünya bırakma umuduyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu araştırmamıza katılan akademisyenlerimize başarılar diliyor, bilim dünyası için ışık olacak, gezegenimizin geleceğini kurtaracak bulgulara ulaşılmasını yürekten istiyorum.”

Bir gazetecinin gelecekteki çalışmalara yönelik sorusu üzerine Karaca, “Antarktika’da ciddi tecrübemiz var. Orada söz sahibiyiz. 4. sefer hazırlıklarını bitirmek üzereyiz. Kışın Antarktika’da yazın Kuzey Kutbu’nda çalışmak istiyoruz.” dedi.

“ALINAN VERİ VE ÖRNEKLERİN İNCELENMESİNE BAŞLANACAK”

İTÜ Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi ve İTÜ PolReC Müdürü ve “İlk Türk Arktik Bilimsel Seferi” lideri Doç Dr. Burcu Özsoy da dünyanın sürdürülebilir geleceği için Arktik’teki araştırmaların büyük önem taşıdığını vurgulayarak, Türk Bayrağını Arktik’te dalgalandırma onuruna eriştikleri için mutluluk duyduklarını dile getirdi.
Bilim seferi sırasındaki gözlemlerini anlatan Özsoy, “Arktik’te yaptığımız birbirinden değerli farklı üniversite, kurum ve kuruluşun, dünya için büyük önem taşıyan bilimsel çalışmalarını Arktik bölgede icra ettik. Bu çalışmaları bilimsel yayınlar ile de taçlandırıp, sürdürebilirliğini sağlayacağız. Alınan veriler ve örneklerin, bilimsel olarak incelenmesine hemen başlanacak olsa da hem laboratuvar incelemeleri hem de bilimsel yayınların basımı uzun zamanlar almakta. Türkiye’nin böyle bir adım atması için tam destek veren Türkiye’nin Bankası’na minnettarız.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından seferde görev alan bilim insanları tarafından İş Bankası Genel Müdürü Bali’ye ve Prof. Dr. Karaca’ya Arktik suyu ve sefer ekibi tarafından imzalanmış tişört hediye edildi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
YAŞ kararları açıklandı! 14 general ve amiral üst rütbeye yükseltildi
Antalya’da kaynar suyla vahşet! 'Bir yıldır öldürüyorlar...'
Rektör, gece yarısı acil servis ve spor salonunu da denetlemiş
İzmir'de şok görüntü! Bebeğe acımasızca tekme attı