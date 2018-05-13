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    İlk Suriyeli aday adayı

    İpek YEZDANİ
    13.05.2018 - 01:36 | Son Güncelleme:

    1982’den bu yana Türkiye’de yaşayan Suriyeli Türkmen Bekir Atacan (58), aralarında daha çok Suriyeli ve Iraklı göçmenlerin bulunduğu 80 bin kişinin imzasıyla AK Parti’den aday adayı oldu.

    Suriye’deki Bayırbucak Türkmenleri’nden olan Bekir Atalay, Suriye’de Arap dili ve edebiyatı okuduktan sonra Hafız Esad döneminde Türkmenler üzerindeki baskılar nedeniyle soluğu Türkiye’de almış. Atalay, “1979’dan itibaren gelip gitmeye başladım, 1982’de Türkiye’ye yerleştim, o günden sonra Suriye’ye hiç gitmedim” diyor. Bekir Atalay, milletvekili seçildiği takdirde öncelikle Ortadoğu halklarının sesi olmak istediğini ve bu ülkelerden gelen göçmenler için entegrasyon politikalarını hayata geçirmek istediğini söylüyor: “Türkmen’i, Arap’ı, Kürt’ü, Hıristiyan’ı, Sünnisi, Alevisi, Türkiye’deki Ortadoğulu tüm halkların sesini duyurmak, Türk toplumu ile diğer toplumlar arasındaki önyargıları ortadan kaldırmak istiyorum.” 

    Etiketler: erken seçim , Suriyeli , gazetehaberleri , gündem
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