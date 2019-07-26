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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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26.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

İlk sevkıyat tamamlandı

Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
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Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
İlk sevkıyat tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri S-400 füze sistemine ilişkin ilk sevkıyatın dün tamamlandığını açıkladı. ABD’nin F-35 kararının NATO’nun güney kanadındaki gücünü de olumsuz etkileyeceğine dikkat çeken yetkililer, ABD’deki 40 personelin dönüş hazırlığında olduğunu belirtti. S-400 ve F-35 süreci ile Doğu Akdeniz’de doğalgaz arama faaliyetleri gibi konularda bilgi veren MSB yetkilileri, şunları söyledi:

MEŞRU GEREKÇESİ YOK

“F-35 projesinin önemli bir ortağı olan ve bütün yükümlülüklerini yerine getiren Türkiye’nin tek taraflı ve adil olmayan bir kararla proje ve iş paylarından çıkarılmaya çalışılmasının meşru bir gerekçeye dayanmadığı açıktır. F-35 programından çıkarılmamız NATO’nun özellikle güney kanadındaki gücünü de olumsuz etkileyecektir. ABD’nin mevcut yaklaşımından vazgeçmesini ve ilişkilerimize zarar verebilecek adımlardan kaçınmasını beklemek stratejik ortak olarak en doğal hakkımızdır. F-35 program ve uçaklarının güvenliği diğer ortakların olduğu kadar Türkiye için de büyük önem taşımaktadır. ABD’de eğitimleri dondurulan 4’ü pilot 40 personelin Türkiye’ye dönüşleriyle ilgili hazırlıklar sürüyor. Dönüş tarihleri, gelişmelere göre şekillenecek.

-S-400 İKİNCİ GRUP DA ANKARA’YA: Rusya ile yapılan sözleşme kapsamında S-400’lerin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı’na sevkıyatı bugün (dün) tamamlandı. Bugüne kadar toplam 30 sorti yapıldı. İkinci grubun sevkıyatıyla ilgili çalışmalar başladı. Füzelerin sevkıyatı bu kapsamda öngörülüyor. Bir yandan da birinci grup için kurulum, personel görevlendirme ve teşkilat çalışması sürüyor. İkinci grup sevkıyatın da kesin olmamakla birlikte Ankara’ya olması bekleniyor. S-400’de görev alacak personel birliği filo olarak isimlendirilecek.

İlk sevkıyat tamamlandı

- PATRIOT GÖRÜŞMESİ DEVAM EDİYOR: Uzun menzilli hava ve füze savunma ihtiyacımızı karşılamak amacıyla yürütülen alternatif projelerden biri olan PATRIOT sistemlerinin tedarikine yönelik olarak Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından ABD ile görüşmelere devam ediliyor.

- SAMP-T BATARYASI GÜNEYE KURULACAK: Türkiye’nin balistik füzelere karşı hava savunmasının NATO unsurlarıyla takviye edilmesi kapsamında; Fransa bir adet SAMP-T bataryasının ülkemizde konuşlandırılmasına yönelik teklifte bulundu. Saha araştırma faaliyeti 16-21 Haziran 2019’da yapıldı. Keşif çalışmaları, Güneydoğu Anadolu’da sürüyor. Kesin konuşlanma yeri henüz belirlenmedi ama güney sınırımızda olacak.

-122 BİN ASKER ERKEN TERHİS OLDU: Yeni askerlik sistemi çerçevesinde silah altında bulunan 122 bin yükümlü, 6 aylık hizmet süresini tamamlayarak terhise hak kazandı ve terhis oldu.

OPERASYON HAZIRLIĞI

Suriye’de Fırat’ın doğusuna yönelik operasyon hazırlıklarının tamamlandığı bilgisini de veren askeri kaynaklar, şunları söyledi: “Suriye sınırımızın Fırat’ın doğusunda kalan kısmında ülkemize saldırmak maksadıyla tünel, mevzi ve siper kazdıkları tespit edilen YPG unsurlarına meşru müdafaa hakkı ve angajman kuralları doğrultusunda TSK tarafından gerekli mukabelede bulunulmaktadır. Güvenli bölge tesisi ile ilgili ABD ve Türkiye askeri heyetleri ortak çalışmaları önümüzdeki dönemde sürecek.”

DOĞU AKDENİZ’DE OLDUBİTTİYE GÖZ YUMULMAYACAK

- MİLLİ Savunma Bakanlığı’nda düzenlenen bilgilendirme toplantısında Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de yürüttüğü doğalgaz arama faaliyetlerine de değinildi. Konuyla ilgili açıklama yapan MSB Cari İşlemler Şube Başkanı Muhabere Albay Tamer Zincir, şunları söyledi: “Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon ve doğalgaz arama faaliyetlerimize uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru haklarımız çerçevesinde kararlılıkla devam edilmekte, kıta sahanlığımızdaki hak ve menfaatlerimiz ile KKTC’nin Kıbrıs Adası etrafındaki asli hakları korunmaktadır. Doğu Akdeniz’de faaliyetlerine devam eden araştırma gemilerimize ihtiyaç duyulabilecek güvenlik desteği kapsamında; fırkateynlerimiz, korvetlerimiz, hücumbotlarımız, karakol gemilerimiz ve denizaltılarımız ile bölgede faaliyet gösteren deniz karakol uçaklarımız ve İHA’larımız tarafından koordineli olarak yakın destek sağlanmaktadır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Kıbrıs adasının etrafındaki doğal zenginliklerin de paydaşı ve hak sahibi olduğunu herkesin çok iyi anlaması ve buna göre davranması gereklidir. Doğu Akdeniz ve Ege Denizi’nde Türkiye’nin dâhil olmadığı hiçbir kararın, hiçbir anlaşmanın kalıcı ve geçerli olmayacağı, bölgemizde hiçbir şekilde oldubittiye göz yumulmayacağı bilinmelidir.”

 

 

Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
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