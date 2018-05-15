İlk sahura saat kaçta kalkılacak? İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin sahur vakitleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı sahur ve iftar vakitleri, Ramazan ayının gelmesiyle ve ilk sahurun bu gece idrak edilecek olmasıyla birlikte milyonlarca vatandaşlar tarafından sorgulanan konular arasında yer almaya başladı. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropol kentlerde yaşayan vatandaşlar da bu akşam sahura kaçta kalkacaklarını merak ediyorlar. Peki, ilk sahura saat kaçta kalkılacak? İşte, il il sahur ve imsakiye vakitleri.

Ramazan imsakiyesi 2018 sayfasına tıkladığınızda karşınıza aşağıdaki gördüğünüz resim açılacaktır. Hangi şehrin imsakiye bilgisini görmek istiyorsanız, aşağıda gördüğünüz 'İstanbul' yazısının yanındaki küçük oka tıklayarak şehir bilgisini değiştirebilirsiniz .

Ramazan süresince aktif olacak bu sistemin yanı sıra ramazan için hazırladığımız özel sayfamızdan tüm merak edilen soruların cevaplarını öğrenebilir, ayrıca 'ramazanda sağlık' ve 'bugün ne pişirsem' bölümlerinden de faydalanabilirsiniz.

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Sahur nedir?

Sahur kelimesi zaman zaman " Seher" olarak ta kullanılmaktadır. "Seher" aslında Arapça bir kelimedir. Türkiye'de ise daha çok "Sahur" kelimesi kullanılmaktadır.

Sahur, oruç tutan kişilerin imsak vaktine girmeden önce yediği yemeğe denmektedir. Sahur yemeği, imsak vakti ezanı okunması ile birlikte son bulmaktadır. Ramazan ayı dışında bu vakit sabah ezanı vaktidir. Bu yüzden; sahur vakti ne zaman başlıyor, sahur ne zaman bitiyor gibi ramazan ayının sahur saatleri ile ilgili sorularınız varsa sabah namazı saatleri de sizlere aynı sorunun yanıtını vermiş olacaktır.

Sabah ezanı okunmaya başladığında yeme içmeye kısa bir süre devam edilebilir mi?

Takvimlerde gösterilen “imsak”, oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.