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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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02.05.2019 - 09:54, Son Güncelleme:

İlk sahura ne zaman kalkılacak? İşte, tüm illerin sahur ve iftar saatleri

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İlk sahura ne zaman kalkılacak? İşte, tüm illerin sahur ve iftar saatleri

Ramazan ayında ilk sahura ne zaman kalkılacak sorusu, 'On Bir Ayın Sultanı'na sayılı gün kala birçok Müslüman'ın gündeminde yer alıyor. İbadetlerini gerçekleştirmek üzere sahura kalkmak ve niyetlerini etmek isteyen vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı imsakiye ışığında illerindeki sahur ve iftar vaktini sorguluyor. İşte, ilk sahura ne zaman kalkılacak sorusu hakkında bazı bilgiler

İlk sahura ne zaman kalkılacak sorusu, Ramazan ayının başlangıcına günler kala gündemde yer almaya devam ediyor. İmsakiye bilgilerinde yer alan detaylara göre ilk sahura ne zaman kalkılacak sorusuna yanıt bulacak olan vatandaşlar, iftar ve sahur saatleri için hazırlıklarını gerçekleştirecek. Peki, ilk sahura ne zaman kalkılacak? İşte, o vakit bilgileri

İLK SAHURA NE ZAMAN KALKILACAK?

Milyonlarca kişinin sorguladığı ilk sahura ne zaman kalkılacak sorusu, 2019 imsakiye bilgilerine göre yanıt buldu. İşte, 5 Mayıs Pazar gecesini 6 Mayıs Pazartesi günün bağlayan gece gerçekleşecek sahur bilgileri;

İstanbul'da ilk sahur 04.09'a kadar, ilk iftar ise 20.12'de gerçekleşecek. Diğer illerde ise sahur ve iftar vakitleri şu şekilde;

Ankara sahur vakti: 03.58, iftar vakti: 19.54
İzmir'de sahur vakti: 04.28, iftar vakti: 20.14
Adana'da sahur vakti: 04.01, iftar vakti: 19.38
Antalya'da sahur vakti: 04.20, iftar vakti: 19.56.

DİĞER İLLERDEKİ SAHUR VE İFTAR VAKİTLERİNİ GÖRÜNTÜLEYEBİLECEĞİNİZ İMSAKİYE İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

İFTAR VE SAHUR SAATLERİ NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan İftar ve sahur için saat bilgilerini, aşağıda yer alan linke tıklayarak öğrenebilirsiniz. Bulunduğunuz şehre ait sahur vakti-imsak, iftar vakti-akşam, teravih vakti ise yatsı saati içerisinde yer almaktadır. 

Bu ekran üzerinden iftar ve teravih namazına kaç dakika kaldığını, geri sayım özelliği sayesinde zahmetsizce takip edebilirsiniz.

Farklı bir şehre ait iftar ve sahur bilgilerini ise imsakiye sayfasının sol üst köşesinde yer alan 'Şehir Seç' butonuna tıkladıktan sonra kent ismini seçerek öğrenebilirsiniz. 

İL İL İFTAR VE SAHUR SAATLERİNİ KOLAYCA TAKİP EDEBİLECEĞİNİZ İMSAKİYE İÇİN TIKLAYINIZ

İlk sahura ne zaman kalkılacak İşte, tüm illerin sahur ve iftar saatleri

 

 

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