İlk sahur ne zaman saat kaçta? İşte il il sahur ve iftar saatleri

Milyonlarca vatandaşlar Ramazan ayına sayılı günler kala ilk sahurun ne zaman olduğunu ve ilk iftarın ne zaman yapılacağını merak ediyor ve sorguluyor. İllere göre sahur ve iftar vakitleri hakkında detayları araştıran vatandaşlar, konu hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı bilgileri öğrenmek istiyor. Peki, ilk iftar ve ilk sahur vakti ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek?

İLK İFTAR VE SAHUR NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı resmi bilgilere göre;



İstanbul'da ilk sahurda imsak 03.52, Güneş 05.39, İftar vakti ise 20.22,

Ankara'da ilk sahurda imsak 03.42, Güneş 05.26, İftar vakti ise 20.04,

Bursa'da ilk sahurda imsak 03.56, Güneş 05.41, İftar vakti ise 20.20,

İzmir'de ilk sahurda imsak 04.13, Güneş 05.53, İftar vakti ise 20.23,

Adana'da ilk sahurda imsak 03.47, Güneş 05.23, İftar vakti ise 19.47 saatlerinde vuku bulacak.

Oruç ibadetini gerçekleştirmek isteyen Müslümanlar, 15 Mayıs'ı 16 Mayıs'ı bağlayan gece ilk sahurlarını yapacak ve 16 Mayıs'ta akşam ezanı ile birlikte oruçlarını açacak.

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RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN VE KAÇ GÜN?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2018 dini günler takviminde yer alan bir diğer bilgide ise Ramazan Bayramı'nın ne zaman ve kaç gün olacağı yer alıyor. Buna göre, bayramın arefe günü 14 Haziran günü olurken, üç günlük bayram 15-16-17 Haziran tarihlerinde tamamlanacak.

14 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi

15 Haziran Ramazan Bayramı 1.gün

16 Haziran Ramazan Bayramı 2.gün

17 Haziran Ramazan Bayramı 3.gün

RAMAZAN AYINDA DİŞLERE DİKKAT

Diş Hekimi Ve Protez Uzmanı Yrd.Doç.Dr.Çağdaş Kışlaoğlu, Ramazan ayında dişlere dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.



Genel sağlığı önemli ölçüde etkileyen ağız ve diş sağlığı, Ramazan ayında daha da önem kazanıyor.



İftar ve sahurdan sonra dişlerin mutlaka fırçalanması gerektiğini belirten Diş Hekimi Kışlaoğlu, "Dil yüzeyi ve diş eti bölgelerinin de fırça yardımıyla iyice temizlenmesi gerekir. Yemek sonrası, ağızda asit oranının artarak bakteriler kolayca çoğalıyor. Ramazan ayında ağız antiseptiği veya gargara kullanılması, bunlar yoksa bile tuzlu suyla gargara yapılması gerekiyor" dedi.



Ağız kokusunun, yalnızca diş çürüklerinden kaynaklanmadığını hatırlatan Kışlaoğlu, "Diş eti hastalıkları, kötü yapılmış protezler, mide ve yemek borusu rahatsızlıklarının da kötü kokulara neden olabilir" diye konuştu.



Oruçluyken yeme içme faaliyeti olmadığından, ağızda tükürük salgısının az seviyede olduğunu ifade eden Kışlaoğlu, "İftar ve sahur yemeklerinden sonra fırçalanmayan dişlerde oluşan bakterilerin ağızda kolayca ürüyor. Buda ağızda asitlenmeye yol açarak diş çürüklerine neden oluyor" şeklinde konuştu. Oruçluyken diş tedavisinin yapıldığını belirten Dr. Çağdaş Kışlaoğlu, "Anestezi uygulanmadan yapılan işlemler oruç bozmaz. Kişinin ağzını temizlemek için kullandığı suyu yutmadığı müddetçe bir sorun yaşanmaz" dedi.

İftar sofrasına en geç Edirneliler oturacak

Ramazanda iftar vaktine göre, Türkiye'de orucunu en erken Hakarililer en geç ise Edirneliler açacak.

Türkiye'de ramazanda iftar sofrasına en geç Edirne'deki vatandaşlar oturacak.



Ramazanda iftar vaktine göre Türkiye'de orucunu en erken Hakkarililer, en geç ise Edirneliler açacak. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, ramazanın ilk günü Hakkari'de imsak saat 03.11'de, iftar ise 19.15'te gerçekleşecek. Edirne'de ise saat 03.58'de başlayacak ilk oruç, akşam ezanının okunacağı 20.34'te açılacak. Hakkari ile Edirne arasındaki oruç açma süresi farkı 79 dakika olacak. Bir anlamda Hakkari'deki vatandaşlar teravih namazını kılmaya hazırlanırken, Edirne'de yaşayanlar iftar sofrasına oturacak.



Erken iftar yapılacak illerde Hakkari'yi; Van, Iğdır, Ağrı,Bitlis ve Batman, geç oruç açılacak illerde ise Edirne'yi; Kırklareli, Çanakkale, Tekirdağ, Balıkesir ve İzmir takip edecek.

İftar sofrasına gece yarısına yakın oturacaklar

Coğrafi konumları nedeniyle İskandinav ülkelerinde yaşayan Müslümanlar, iftar sofralarına gece yarısına kısa süre kala oturacak.

Norveç, Danimarka, İzlanda ve İrlanda gibi ülkelerde iftar sofrasından kalkan Müslümanlar, kısa süre sonra sahur hazırlıklarına başlayacak.

Örneğin Norveç (Alesund) 22.34'te Göroland'da (Nuuk) 22.41'de İzlanda (Reykjavik) 22.42'de iftar edilecek, birkaç saat sonra ise yeni günün orucu başlamış olacak.

Gurbetçilerin yaşadığı Avrupa ülkelerinde de oruç süresi 17 ile 18 saati buluyor. Ramazan'ın ilk günü Berlin'de 21.02, Brüksel'de 21.32, Paris'te 21.32 ve Viyana'da 20.34'te oruç açılacak. Soydaşların yaşadığı Sofya'da ilk iftar saat 20.48'de, Kırcaali'de 20.37'de, Dobruca'da 20.33'te, Filibe'de 20.41'de, Varna'da 20.32'de yapılacak. Batı Trakya'daki İskeçeli Müslümanlar, saat 20.38'de, Gümülcine'de ise 20.36'de iftar sofrasına oturacak.