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    İlk sahur ne zaman? 2018 Ramazan ne zaman başlıyor?

    Hürriyet Haber
    07.05.2018 - 15:05 | Son Güncelleme:

    Mayıs ayının gelmesiyle birlikte vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de Ramazan ayının ne zaman başlayacağı ve ilk sahurun ne zaman yapılacağı oldu. Peki 2018 yılında ilk oruç hangi gün tutulacak, Ramazan ne zaman başlıyor?

     

    İslam alemi için en önemli aylardan biri olan Ramazan ayının gelmesine artık sayılı günler kaldı. Rahmet ve bereket ayı Ramazan'da oruç tutarak ibadet etmek isteyen milyonlarca Müslüman, bu yıl ilk sahurun ne zaman olduğunu araştırmaya şimdiden başladı. Peki, ilk sahura ne zaman kalkılacak? İşte, merak edilen detaylar...

    Google'da 'Ramazan ne zaman' araması yapıldığında çıkan tarih 15 Mayıs olarak geçiyor. Fakat oruçlu olacağımız gün 16 Mayıs olacak. Ramazan, 15 Mayıs akşamı kılınacak ilk teravih namazı ile başlayacak. 16 Mayıs'ta kalkılacak ilk sahur ile oruç tutulmaya başlanacak.

    İlk sahur ne zaman 2018 Ramazan ne zaman başlıyor

    İLK SAHURA NE ZAMAN KALKILACAK?

    Tüm İslam dünyasının yıl içerisinde en değer verdiği aylardan biri olan Ramazan için geri sayım başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre Ramazan ayı 15 Mayıs akşamı kılınacak teravih namazı ile başlayacak. Oruç ibadetini gerçekleştirmek isteyen Müslümanlar, 15 Mayıs'ı 16 Mayıs'ı bağlayan gece ilk sahurlarını yapacak ve 16 Mayıs'ta akşam ezanı ile birlikte oruçlarını açacak.

    RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN VE KAÇ GÜN?

    Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2018 dini günler takviminde yer alan bir diğer bilgide ise Ramazan Bayramı'nın ne zaman ve kaç gün olacağı yer alıyor. Buna göre, bayramın arefe günü 14 Haziran günü olurken, üç günlük bayram 15-16-17 Haziran tarihlerinde tamamlanacak.

    14 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi

    15 Haziran Ramazan Bayramı 1.gün

    16 Haziran Ramazan Bayramı 2.gün

    17 Haziran Ramazan Bayramı 3.gün

    RAMAZAN AYI'NIN FAZİLETİ NEDİR?

    Ramazan ayı müminler için bir rahmet, mağfiret, dayanışma ve paylaşma mevsimidir. Bu ay, manevî hayatımızda seçkin yeri olan fırsatlar ve imkanlar ayıdır. Ramazan, Allah’ın rızasını kazanma, sevdiği kullarından olabilme için fırsattır. Ramazan’ın her unsuru böyle bir kazancı sağlayıcı niteliktedir.

    Oruç Arapça’da “savm” kelimesiyle ifade edilir. Savm sözlükte nefsi tutmak ve engellemek anlamındadır. İslâm dininde oruç, sabahın başlangıcı sayılan ikinci fecirden (tan yerinin ağarmasından) başlayarak güneşin batışına kadarki sürede başka bir deyişle imsaktan iftara kadar ibadet niyetiyle yemekten, içmekten ve cinsel ilişkiden nefsi uzak tutmaktır.

    Etiketler: SeoHaber , NoMobil , ramazan 2018 , gündem
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