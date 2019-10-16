İlk Parti’den Akıncı’ya: ‘İstifa edin’
İlk Parti Genel Başkanı Dr. Süleyman Yağcıoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Barış Pınarı harekâtı hakkındaki görüşlerine yazılı bir açıklamayla tepki gösterdi.
Harekâtın Suriye’nin toprak bütünlüğünü korumak için yapıldığının altını çizen Yağcıoğlu, Akıncı’yı istifaya davet etti. Yağcıoğlu şunları ifade etti: “KKTC Cumhurbaşkanlığı’ndan vakit kaybetmeden istifa etmeniz gerekmektedir. Çünkü yıllardır Kıbrıs üzerinde yaşayan Türk halkına yapılan katliamlara dur diyen Türkiye Cumhuriyeti devletinin Ada’ya yaptığı barış harekâtıyla zulüm gören Türk halkının Ada’daki varlığı tescil edilmiştir. Barış harekatını eleştirmek yerine yanında olmanız gerekirdi.” Yağcıoğlu, terör örgütleriyle müzakere yapılamayacağını belirterek “Terör örgütleri diyalog kurulacak meşru oluşumlar değil, yok edilmesi gereken düşmanlardır. Barış Pınarı, Suriye’nin de toprak bütünlüğünü korumak için yapılan bir harekâttır” dedi.
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