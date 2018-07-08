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    İlk parti grubunu topluyor

    Gamze KOLCU/ANKARA
    08.07.2018 - 01:15 | Son Güncelleme:

    İYİ Parti, Meclis maratonuna bugünkü grup toplantısıyla başlayacak.

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün TBMM’deki ilk grup konuşmasını yapacak ve 43 milletvekilinden oluşan İYİ Parti grubuna seslenecek. İYİ Parti grubunu en yaşlı üye sıfatıyla Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz yönetecek.

    İYİ Parti kulislerinde, partinin grup başkanı olarak Ankara Milletvekili Şenol Bal’ın, grup başkanvekillikleri için de Parti Sözcüsü Aytun Çıray, genel başkan yardımcıları Ümit Özdağ, Lütfü Türkkan, Ahat Andican ve İsmail Ok’un ismi öne çıkıyor.

    Meclis Başkanlığı seçimi için de Durmuş Yılmaz’ın aday gösterilmesi bekleniyor.  

    Etiketler: gazetehaberleri
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