İlk oruç ne zaman? Ramazan'ın başlangıcı hangi gün?
Mayıs'ın yaklaşmasıyla birlikte vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de Ramazan ayının ne zaman başlayacağı ve ilk orucun ne zaman tutulacağı oldu. 2019 Ramazan ayında ilk kez sahura ne zaman kalkacaklarını merak eden Müslümanlar, konuya dair bilgi almak adına internette araştırma yapıyor. Peki, ilk oruç ne zaman? Ramazan'ın başlangıcı hangi gün?
İslam alemi için en önemli aylardan biri olan Ramazan ayının gelmesine artık sayılı günler kaldı. Rahmet ve bereket ayı Ramazan'da oruç tutarak ibadet etmek isteyen milyonlarca Müslüman, bu yıl ilk orucun ne zaman olduğunu araştırmaya başladı. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar…
Ramazan ayının ilk günü 6 Mayıs tarihine denk gelecek. İlk oruca ise 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece kalkılacak.
5 Mayıs akşamı ise ilk teravih namazı kılınacak.
Ramazan ayında Türkiye'de ilk sahur Ardahan'da, ilk iftar ise Hakkari'de gerçekleşecek.
Ankara'da ilk sahur 6 Mayıs Pazartesi sabahı 04.21'a kadar, ilk iftar ise 19.41'de yapılacak. Ankaralılar bu ramazanda ortalama 15 saatlerini oruçlu geçirecek.
İstanbul'da ilk sahur 04.32'ye kadar, ilk iftar ise 19.58'de yapılacak. İstanbullular da bu ramazanda ortalama 15 saatlerini oruçlu geçirecek.
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ORUÇ TUTMAKLA YÜKÜMLÜ OLMANIN ŞARTLARI NELER?
İslam’a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları Müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir (Kâsânî, Bedâî’, II, 87).
İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı hâlde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir. (Geniş bilgi için bkz. 481ve 484 nolu fetva)
İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir (Ebû Dâvûd, Salât, 26).
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